Jednomu by v krku knedlík zaskočil, když se z novin dozvěděl, že Prezident Zeman má našlápnuto do kladenského klubu důchodců. Přitom se tato zpráva objevila jen chvilku po té skvělé informaci o konci Kauza Peroutka: Stát se nemusí omlouvat za prezidentovy výroky, rozhodl soud, což v překladu znamená, že lhát a pomlouvat, když jste hlava státu, můžete.

Další kapka pochybností ale ukápla, když se jeden dozvěděl, že Zeman opět pojede do nemocnice. Zůstane v ní několik dní. Prý rekondiční pobyt. A to přitom je zdravý jako řípa, a něco má dokonce i jako panic. Jenom by měl víc pít.

Vody. A to je těžký, to uznáváme. No a k tomu ta jobovka, že Ústavní soud zrušil zdanění náhrad z církevních restitucí. Duka byl nadšený, ale jásal prý jen za prezidentovými zády, bazilišek. Tváří se, jak má pana prezidenta rád, a teď tohle.

Nejvíce ale tento týden mohly změnit náš obyčejný život tahanice kolem jedné z nejdůležitějších každodenních jistot. Bylo to tak vážné, že i velcí hráči volili silná slova. Řetězce varují: Slevové akce v obchodech brzy skončí, strašili. A tak nastala mela. A objevily se obavy. A padaly dotazy.

Je to jen Planý poplach? Slevové akce neskončí, uvedl ministr zemědělství Toman. Uff, ale bylo to o fous. Uvědomili si to i koaliční poslanci, a proto ihned oznámili, že nově Velkoobchody mohou mít o svátcích otevřeno. Výjimku schválila Sněmovna, takže vše se v dobré obrátilo. Ale chvilku už to vypadalo, že tam ty naše naděje snad nemakají a že snad dokonce nedrží panu prezidentovi palce.

Co je to Zkrat?



Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.