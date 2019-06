Ale postupně. Vše začalo očekávaným prohlášením: Vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě, oznámila opozice, což by samo o sobě bylo o ničem, protože má málo poslanců. Zajímavé to ale začalo být, když si koaliční ČSSD položila otázku: Jako opravdu má být ten Semín z SPD v radě ČTK? Hamáček pohrozil Babišovi koncem vládní koalice a dodal k tomu něco i stranický místopředseda Roman Onderka: ČSSD bude ve vládě, dokud to bude možné.

Což se dá při troše dobré vůle rovněž označit jako statečná věta. Jenže ta otázka levitovala v poslanecké atmosféře dál. Semín do Rady ČTK? Babiš apeloval na poslance, aby jej nevolili, jenže i tak panovala obava, aby si mandát opět nevzal Faltýnek. Pak už by snad jen Foldyna byl schopen říci, kam že to sociální demokracie míří.

Babiš na nějaké koaliční kecy nyní nemá čas, protože má problém. Ona totiž Babišovi hrozí žaloba. Transparency International žádá omluvu. Uráží ji, když ji pan premiér neustále označuje za zkorumpovanou neziskovku. Začíná toho být na jednoho člověka až moc: socani a teď i TI.

Takže, jak se zachová náš pro podvod trestně stíhaný předseda vlády? To sice nikdo neví, ale i tak už unikl přepis jeho plánované omluvy. Deník ho exkluzivně získal od jednoho z účastníků 45. narozenin premiérovy manželky Moniky. Oslava se konala na Čapím hnízdě, které nyní patří zcela neznámým advokátům. Zde avizovaný koncept omluvy: Marek mi povedal, že se mám tej zkorumpovanej neziskovke omluviť. Ja tu robím pre Čehúnov opeť silné Česko, ale dobre. Já sa omlouvám. Sorry jako.

Raději se podívejme z nečistého světa české politiky do lesklého světa světové módy. Konečně nastal dlouho očekávaný Průlom v historii Pražského hradu: Vladislavský sál poslouží komerční akci. Zda ji přijede reportážně zachytit i Carrie Bradshaw není jisté, ale se Sexem ve městě pro hradní osazenstvo se prý počítá.

Pít se bude jen Cosmopolitan, kouřit se budou ty nejlepší modely lehkých drog. Šlukovat bude povinné. Vždyť Číňané kouřili marihuanu už před 2500 lety. Užívali ji při pohřebních rituálech, a prý to bývala velká legrace. Navíc, stejně se od komunistických mudrců z Východu chceme učit, jak stabilizovat společnost. A podle všeho, tráva je ten správný způsob, protože Léčba konopím je v Česku na vzestupu. Pacientů přibývá. Prostě, vše jak má být.

Ovšem neusínejme na vavřínech. Totalitarismus veganů z prohnilého Západu by mohl naše společenské výdobytky a klid na práci ohrozit. Když už i KFC se poohlíží po rostlinných alternativách kuřete, tak je třeba si přiznat, že může být i hůř, a ne líp, jak je slibováno.

Ale nezoufejme, tento souboj idejí není ještě ztracen. I protistrana je schopna myšlenky. Ta první, a třeba ne poslední, zní: Smyslem politiky je vládnout, ne být svatý. Dobrý, co? A nenene, opravdu to neřekl svatý Václav těsně před svým skonem. Autorem je mladší Václav Klaus s trikolórou v klopě. Takže bacha na to, nebo vás ve snech bude strašit Soros!

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz a Dotyk.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.