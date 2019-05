Týdenní zkrat: Patnáct let na valníku

Tak už to je patnáct let. Uteklo to jako voda a kdybychom to měli shrnout, byla to spanilá jízda na valníku. Patnáct let se vezeme a remcáme, že to sem tam drncá. Nebo snad ne?

Martin Kratochvíl. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Autor: Martin Kratochvíl