Ony totiž USA končí smlouvu s Rusy, svoje rakety ale nemají, což je takový menší zádrhel. Proto Putin vyzval USA k debatě o bezpečnosti. Pohrozil ale vývojem raket, což si přátelé běžně dělají. Jeden pošramocený vztah může ovšem velmi snadno nahradit jiný. Světlo světa proto spatřila Severokorejská známka s prezidentem USA: KLDR vzpomíná na setkání Kima s Trumpem a Donald je z toho celý zjihlý. A nevadí, že Kim posílá opět svoje rakety do Japonského moře a nadále vyvíjí atomovou bombu. Kim je totiž opravdový kámoš.

Česká politika má na rozdíl od světa prázdniny. I když je pan premiér na zasloužené dovolené, dovolil si mu jeho menší koaliční partner poslat dopis. Návrh rozpočtu není realistický, napsal Hamáček Babišovi. A protože Hamáček je tak nějak i šéfem České pošty, mohlo by jeho letní psaní svého adresáta najít. Pokud nenajde, budou asi volby. Protože, jak řekl rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima: Politici selhávají, protože nejsou schopni věci řešit. A raději si píšou, dodáváme my.

Ale nechme politiky odpočívat a soustřeďme se na důležité mezistátní soutěže. Opět jsme nejlepší v pití piva. Potvrdila to další naše Rekordní spotřeba? Češi válcují pivní žebříček už téměř padesát let, je třeba k tomuto číslu dodat. Jsou to tedy jen součty za Evropu, setrvale nám ta spotřeba klesá a zatím se nikdo nepokusil zjistit, jak pijí jen Bavoři, a ne Němci celkem, ale přesto stojí za to se na ten úspěch napít. A neodpíráme si ani další Příležitostné radovánky. Porno sleduje více než polovina Čechů, pro příklad. I tento pěkný výsledek stojí za potlesk oběma rukama. Tedy, pokud zrovna můžete.