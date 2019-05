Bylo to jasné od začátku, že Eurovolby prověří sílu stran. Triumf ANO může překazit nízká volební účast, psalo se v moudrých analýzách. Ještě pár minutek a uvidíme, kolik moudrosti v nich opravdu bylo. Kampaň by se dala shrnout do krátké otázky Je pro nás Unie k něčemu? Co na tom, že po 15 letech bychom na ni měli opravdu již znát odpověď. A zbytek byla zase jen účelovka: Žluté lány, zamořená voda, zdravotní potíže.

A vlastně ještě ta podplacená náměstí. Naposledy nerespektovaly volby Zjevy na Václaváku, jak se nebál protestující spoluobčany označit prezident horních deseti milionů. A co na to řekl předseda, když Protest proti vládě zaplnil Václavák. Založte si stranu, vzkázal jim Babiš a následně jim to vzkázal i Zeman. A nezapomeňme, že kdysi už to kritikům vzkazoval i Klaus. Takže to vypadá, že demonstrují jen ubožáci a strany si zakládají odvážní demokraté.

S uklidňující informací přispěchala i ta, kvůli níž se po republice nyní mává transparenty. I za Havla se jezdilo za soudci konzultovat, tvrdí ministryně Marie Benešová a my k tomu dodáváme, že slonice v porcelánu by to neřekla lépe. K tomu ještě musíme dodat, že i Kancléř Mynář vrací úder. Kvůli kauze ovlivňování soudců podá trestní oznámení. Už dál nestrpí, aby ho furt někdo z něčeho účelově obviňoval.

Raději se proto seznamte s receptem na štěstí, jak ho představila Hana Zagorová: Život mi znepříjemňují lži, blbost a závist. Proto se nestýkám s lidmi, co mě štvou. Slovy klasika: je to milá holka. Jenže s kým bychom se pak stýkali?

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz a Dotyk.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.