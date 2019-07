Nejhorší ale je, že Evropu zahltily nebezpečné housenky. Jejich jed může zabít i člověka. Někteří jsou proto rádi za jasná slova lídra boje proti všem zakukleným Okamury: Volby do Evropského parlamentu ukázaly pevné místo SPD v české politice. Ještě že tak. Mimochodem, víte, že Itálie řeší rozdělování migrantů a žádá trvalé kvóty EU. A víte, kdo je v Itálii ministrem vnitra? Salvini, velký Tomiův kamarád. Že by se mu se svými plány nesvěřoval?

A navíc si Evropa zvolila poprvé do svého čela ženu. Němku. Blonďatou. A ta chce, abychom byli První klimaticky neutrální kontinent. Von der Leyenová slíbila zelenější Unii a některým z ODS, IVK i KSČM se z toho povytáhlo obočí hrůzou.

Jinak stále pokračuje Spor o ministra kultury: Babiš a Hamáček chtějí další schůzku se Zemanem. Jenže v Lánech samozřejmě vědí, že to není žádná legrace taková Výměna ministra kultury. Může se protáhnout do podzimu, říká politolog. A co pak? Pak Babiš s Hamáčkem nejspíš požádají o další schůzku. A pak o další. A další.

Našemu premiérovi se totiž problémy nevyhýbají. Třeba Kauza Čapí hnízdo: Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli krácení daní. Takže už se nešetří jen obvinění z podvodu při čerpání dotací. A co na to Babiš? Všechny v dosažitelném okolí opět obviňuje, že lžou a jsou zkorumpovaní.

Většinou to slaví úspěch, ne všem se to ale líbí. Takže třeba Transparency podala žalobu na Babiše kvůli poškození jména. A ten, když je nejhůř, otevře absolutní jistotu: Lithium v Česku: ČEZ prověří možnosti těžby v Krušných horách, zní z vlády. Hm, tak ČEZ, zajímavé…

A kdybyste nevěděli, Čeští muži jsou nejplešatější na světě, ukázal průzkum, jehož by byla škoda, kdyby kvůli lithiu zapadl.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz a Dotyk.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.