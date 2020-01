Za každou takovou událostí pak musí být nějaký silný příběh. Co se asi přihodilo Slovákovi, který měl v krvi devět promile a zemřel v nemocnici? Skutečně jen chtěl trhnout slovenský rekord v množství alkoholu v krvi? Nedozvěděl se něco zásadního třeba o Andreji Babišovi? A co se asi honilo hlavou člověku, který do dějin vejde výrokem: Jsem prezident, všechny zbiju, křičel na mrazu jen v trenkách. Utekl z nemocnice? A nebyly jeho iniciály náhodou skutečně MZ? A nač asi myslí Drzouni v hotelích. Domů si berou ručník i obří televize.

Tyto příběhy se už asi celé nikdy nedozvíme. Ale pak tu jsou zase ty, které známe snad až s příliš zbytečnými podrobnostmi. Mezi ně patří zákoutí myslí českých vrcholových politiků. Ti se u příležitosti narození Krista nebo svátku Silvestra rozhodli, že se zamyslí na oblíbená téma “Kde jsme a kam směřujeme“.

Vše odstartovalo Zemanovo vánoční poselství: Největším problémem Česka je pomalost. Následoval zmatený psychedelický horor pojmenovaný Kuberův novoroční projev: Šéf Senátu varoval před „zeleným tsunami“.

Zaplať pámbů za Andreje Babiše. Jeho politický marketér a autor premiérových projevů Marek Prchal si uvědomil, že dost bylo černých scénářů, a vykreslil nádherný svět plný jednorožců a pečených holubů létajících přímo do žaludků: Česku se podle Babiše daří, vláda prý chce investovat do lidí. Škoda že mu to zase bude chtít někdo zkazit. Ano, bude hůř. Opozice vyhlíží hubené roky.

Silvestrovší bakaláří sice končí, ale strach, že by se podobné anabáze Česku v roce 2020 vyhýbaly, rozhodně mít nemusíme.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz a Dotyk.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.