No a samozřejmě až Ježíšek vyrazí rozdávat dárky, doplní to vše ještě vůně rybiny. Štědrovečerní večeře? Sucho kaprům neprospělo, letos budou menší. A pro ty, komu je kapr příliš drahý, taky nemáme dobré zprávy. Velký test rybích prstů: třetina výrobků klamala s obsahem masa.

Ale nic není ztraceno. Na pomoc sice nepřijdou ekologové, Greta ani zemědělci, ale někdo zcela nečekaný. Stát napodobí fyziky, změní definici kilogramu. Akorát není jisté, jak. Bude kilo lehčí nebo těžší. Pro prodejce ryb by bylo lepší, aby bylo kilo lehčí. To by ale jistě křičeli ti z nás, kdo už teď má nějaké to kilo navíc.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že oproti předchozí éře, oproti té, kdy podle velké části z nás “bylo líp“, jíme dnes o dost zdravěji. V jídelníčku ubývá masa i mléka. Češi jedí více těstovin, sýrů a rýže. Tedy skoro to vypadá, že podle lékařů a dietologů je cizí kuchyně lepší než ta naše, česká, s moukou, olejem a vepřovým. A vrcholem je následující neomarxistická akce na severovýchodě republiky: Rozdávání jídla v Ostravě nepřestává, hitem jsou bezmasé polévky. Vegetariánský výmysl? Co je špatného na dršťkovce nebo kachním kaldounu? Tam je všechno - maso, mouka i olej!

A když budeme jíst poctivou tuzemskou kuchyni, v prosinci si dáme několik kilo cukrovíčka, nebude problém ani to, že Lidé chtějí jít do důchodu brzy. Šetří na něj ale málo. Nebudou v něm totiž zase tak přehnaně dlouho.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz a Dotyk.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.