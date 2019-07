Takže namátkou. Vědci obvinili lesníky z vyhubení vzácných motýlů na Pálavě. Lesy ČR to odmítají. Vzácný motýle přece mají řepku a kácení rády. Nebo ta informace, že V Labi už zmizela skoro miliarda, výsledky jsou nulové, zjistil NKÚ. Co na to labská plavba a ministerstvo? Výsledky NKÚ odmítly.

Jistě jste také zaznamenali neobvyklý zájem o české rodiny ze strany jisté čínské společnosti. Například o Počet dětí i finanční situace. Společnost Huawei sbírá citlivá data o klientech, tvrdí o ní třeba BIS, což je česká CIA. A co na to Číňané? Odmítají to.

Že je kauza Čapího hnízda případ pro Chocholouška, se ví už dávno. Přesto se objevují stále nové důkazy, že tomu tak opravdu je. Naposledy ta Žádost o odklad. Ministerstvo chce delší lhůtu k vypracování odpovědi na audit. Spekuluje se, že se jedná jen o obstrukce ze strany ministerstva, na němž vládne ANO. Co na to ministerstvo? Zásadně to odmítá.

A když jsme u těch Babišových malérů a auditních zpráv z EU. Tak ty si na ministerstvech vyžádala naše horní komora, jenže ministerstva jí nic neposlala. Pohrdání Senátem. Zákonodárcům se nelíbí, že jim vláda neposkytla auditní zprávy, znějí novinové titulky. Jenže premiér má neprůstřelný protiargument. „Odmítám, že bychom Senátem pohrdali.“

Mimochodem. O ústavní žalobě na Zemana rozhodne sněmovna. Senát návrh schválil. A víte, co udělá sněmovna s tímto návrhem? Ano, odmítne ho. Z čehož plyne, že psychika našeho parlamentu je minimálně rozpolcená.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.