Myslíte, že stále nad sklenkou šampaňského řeší, zda Maledivy, nebo Karibik? Nikoli. Čeští milionáři radši tráví dovolenou Chorvatsku. Ale mračna se již stahují i nad těmi méně šťastnými návštěvníky Jadranu. Všichni víme, že Těžba uhlí v Česku klesá. Od sametové revoluce se propadla o desítky procent, a proto se nemůžeme divit, že Nejhůře se žije v Karviné, Orlové a Vítkově, tvrdí průzkum. Politici se bouří, že taková hrůza to mezi haldami a kališti přece není, ale zbytek republiky si mne ruce, že je na tom někdo hůře než oni. Jenže existují i místa, kde se sice možná žije dobře, ale jinak nad nimi rozum zůstává stát.

Třeba takové Město Jablonec nad Nisou osleplo. Kamery vypnul sám primátor Milan Kroupa, který je majitelem firmy, jež kamery provozuje. Je to upřímný muž, takže ví o tom, že je ve střetu zájmů. Jenže je z ANO, takže je to v pořádku. Zajímavé časy prožívají i ve středních Čechách. Tam právě vedou boj s cizáckými kulturami. Boj je to zatím úspěšný, poněvadž Buddhisté na Kladensku nezakotví. Lidé je v Kamenných Žehrovicích nechtějí. Ani buddhisty, ani muslimy, ani…

Jsou ale místa, kde se prohra s cizími vlivy zvrátit nedá. Už i Jižní Morava se mění. Stává se krajem fíků a dalších cizokrajných plodin. A do toho se ještě montuje stát. Jestli zvýší daň, zavřeme, zní z hodonínských pálenic.

Švestek je málo, fíkovice je hnusná a někdo by se tady snad chtěl posmívat Orlové? Tak alespoň, že Na trh míří „Černobyl vodka“. Vyrobena je z vody a žita z kontaminované zóny. Prostě dobrota. A tak si s ní před blížícími se zlými časy připijme na zdraví.

Co je to Zkrat?



Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.