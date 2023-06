Martin Komárek | Foto: Deník

Učitelka Martina Bednářová má názory, které s největší pravděpodobností odporují faktům. Je silně ovlivněna ruskou propagandou. Žákům vykládala, že v Kyjevě se nic neděje, že ukrajinští nacisté v Donbasu upalovali lidi a zaživa stahovali děti z kůže. Byla obžalována za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Soud ji 22. června zprostil viny. Je to dobré rozhodnutí, byť nepravomocné.

Svoboda hlásat názory, ulítlé, nepohodlné, oplzlé, hloupé, konspirační či jaké chcete, je základem svobodné společnosti. Ve stejný den, kdy byla učitelka uznána první instancí nevinnou, jen před třemi sty devadesáti léty, odvolal Galileo Galilei své tvrzení, že se Země točí kolem Slunce.

Názor to byl tehdy pobuřující, ojedinělý a protispolečenský. Tehdejší trestní právo bylo přísnější, takže za něj nehrozila podmínka, nýbrž upálení. Před ním se učenec spasil, když to vzal zpátky, a určitě mu pomohlo i to, že byl mezinárodní hvězdou.

Jen velká míra zkreslení

Tím nechci říci, že paní Bednářová má pravdu. Jen to, že soudní pronásledování názorů by mělo být krajní mezí. Pro mě je jí například výzva k násilí či hrubá urážka skupiny obyvatel, která je nepřímou výzvou k jejich diskriminaci či dokonce vraždění. Ničeho takového se učitelka, dnes už ve výslužbě, nedopustila. Chtěla žákům ukázat, že obraz války na Ukrajině, jak ho podávají některá média, zejména Česká televize, je jednostranný.

Její pohled byl však nesrovnatelně zkreslenější. Byl to však její pohled, nikoli výrok, který může někomu opravdu ublížit.

Bezpečnostní poradce vlády Tomáš Pojar v rozhovoru pro Seznam říká: „Varuji před zjednodušováním a nálepkováním, jaký konkrétní výrok je dezinformace, nebo není. To může vést k oslabování společnosti. Varuji před přílišným svazáctvím.“ Nazývat lidi s odlišným názorem ‚chcimírové‘ či ‚dezoláti‘ je také urážka skupiny obyvatel a útok na ně. Na sociálních sítích se tak vyjadřují i redaktoři veřejnoprávních médií.

Neměli by být také pohnáni před soud?“

Abychom ale všechno nezamotali. I když jsou zprávy z Ukrajiny zkreslené, máme nesporná fakta. Rusko začalo agresi proti suverénnímu státu. Okupuje jeho území. Ukrajina má právo nejen na obranu, ale i na to, aby získala zpět vše, co jí Putin bere. Je správné, že celý Západ a Česko Ukrajinu podporují. Přes to prostě nejede vlak. Pokud tohle někdo zpochybňuje, může klidně schvalovat Hitlerův zábor Sudet.

Úvahy o tom, že pohnutky Ruska jsou nějakým způsobem odůvodnitelné, nejsou popíráním jeho válečných zločinů (ty ještě nejsou prokázány, ale jsou velmi pravděpodobné). Jsou to názory. Od roku 2014 a ještě předtím proti sobě skutečně proruští separatisté a ukrajinští vlastenci (či chcete-li nacionalisté) bojovali krutě. Násilí bylo oboustranné a viníci nebyli potrestáni.

Žádné stahování z kůže doloženo není, není však pochyb o tom, že bylo zabito i množství civilistů na obou stranách. Ruskou agresi to neomlouvá, Hitler taky „chránil utlačované“ Němce, jako Putin „chrání utlačované“ Rusy.

Pokud se ale někdo chce dobrat příčin války a hodně sleduje ruské servery, dojde k názoru, že Ukrajina vlastně vše „vyprovokovala“. Je to názor mylný, ale je to názor, nikoli schvalování genocidy, alespoň pokud použijeme zdravý rozum.