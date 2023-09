Luboš Palata | Foto: Deník

Pokud se člověk chce potěšit mapou s územními zisky ukrajinské armády v její letní ofenzivě, musí si dát velké rozlišení, aby ty změny k lepšímu viděl. Ukrajinci už několik měsíců postupují, ale jdou proti rok budovaným ruským opevněním a postupují doslova metr po metru.

Teď se sice v klíčovém směru podařilo prolomit první, nejvíce opevněnou ruskou frontovou linii. Pokud ale má být letní ofenziva úspěšná, než začnou podzimní slota a mrazivá zima, musí ukrajinská armáda zařadit na vyšší rychlostní stupeň. Z dnešní jedničky aspoň na trojku, aby ve válce došlo k dalšímu velkému zlomu v její prospěch. A času na to má málo.

Proto ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělal to, co dělají trenéři ve fotbale, když se blíží konec druhého poločasu a výsledek není takový, jaký by byl potřeba k postupu. Vystřídal unaveného dříče týmu, šéfa resortu obrany.

Oleksij Reznikov za rok a půl války odvedl výkon, za který vstoupí do ukrajinských dějin. Odrazil první nápor a získal Ukrajině velkou část Ruskem okupovaných území. Ano, jsou tu i nějaké korupční skandály spojené s armádou a děním kolem ní. Ale byl by zázrak, kdyby vůbec žádné nebyly.

Ukrajina nebyla v dobré kondici, když začala válka, to víme my všichni, kdo jsme tuhle zemi neobjevili až loni na jaře. To, co od té doby vidíme, je proto na dosavadní ukrajinské poměry zázrak. Ukrajina šla do války jako ta svobodnější a k lepšímu se měnící země. Rusko už tehdy šlo hodně dlouho opačným směrem. Ale že by si člověk mohl myslet, že korupce na Ukrajině skončila s první ruskou raketou letící na Kyjev, tak to rozhodně není.

Reznikov přesto z armády, z Ukrajiny a z Ukrajinců i svým osobním nasazením vyždímal neuvěřitelný výkon.

Jenže ani ten zatím nestačí. Jeho následník Rustem Umerov dokázal své schopnosti při správě státních podniků, které dávají po roce do rozpočtu trojnásobek toho co před válkou. To samé potřebuje ukrajinská armáda, aby se pohnula z místa a zahnala Rusy do Azovského moře. Bude to těžké. Ukrajina potřebuje i proto dál naši pomoc. Ještě větší a rychlejší, než dostávala dosud.

Pokud Ukrajiny vyhraje, vyhrajeme i my. Pokud prohraje, je to i naše prohra.