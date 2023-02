Dostal vás svojí odvahou, odhodláním, vůlí po životě a ve chvíli, kdy na tom byl nejhůř, vás požádal o ruku. Neměla jste to srdce odmítnout. Kdo by v takové situaci u tak těžce zkoušeného pacienta mohl.

Ukrajinský pacient stále, s většími či menšími úspěchy bojuje o život, a pořád se nedá říci, že je z toho venku. My mu platíme léky, operace a děláme všechno, aby se z té smrtící situace ve zdraví dostal, aby to přežil, staráte se o jeho příbuzné. Při návštěvách v nemocnici, ale i při častých telefonátech plánujete svatbu a společnou budoucnost.

Na pacienta to zabírá, pomáhá mu to přežít vážné krize, do kterých po týdnech zlepšení zase upadá. Stále opakuje, že jen co se uzdraví, chce svatbu a společný život co nejdřív. Vy co nejohleduplněji občas utrousíte něco o tom, že svatba nebude hned. Tušíme, že s tím společným životem je to složitější, než on si vysnil v horečkách, v době, kdy bojoval o život a my jste byli majákem v temnotě.

Ano, takhle nějak to je s Evropskou unií a Ukrajinou, nebo chcete-li s Urschulou von der Leyenovou a Volodymyrem Zelenským. Jednání Evropské komise a ukrajinské vlády minulý pátek se odehrálo v Kyjevě během leteckých poplachů, ve městě, kde jde elektřina jen občas. Ano, slova od Evropské komise zněla povzbudivě.

Nemohla znít jinak, protože to, co potřebujeme teď, je, aby Ukrajina přežila. Aby ustála chystanou nebo už započatou ruskou ofenzivu, aby vydržela, dokud Západ nepošle dost zbraní. A aby potom, co reálně tyto zbraně budou na bojišti, snad i osvobodila nyní okupovaná území. Prostě aby vyhrála válku a mohla začít, byť vyčerpaná a vykrvácená, nový život.

Hovory o členství v EU jsou snem, který pomáhá Ukrajině přežít. Až přežije a vyhraje, bude čas se o tom, jak to bude, v klidu pobavit.