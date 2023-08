Luboš Palata | Foto: Deník

Řekl to Miloš Zeman, řekl to hloupě, arogantně a nepřesně a ještě zcela nevhodně v souvislosti s případem znásilnění. Ale přesto měl v jádru pravdu. Velká část ukrajinských mužů v Česku by neměla být tady, ale na frontě. Nebo aspoň v armádě či pomáhat jinde ve své zemi k vítězství nad ruskými okupanty.

Existují výjimky, i podle platných ukrajinských zákonů, například pro otce tří a více dětí. A pak samozřejmě i výjimky zdravotní a možná ještě nějaké další. Ale to je do značné míry věc Ukrajiny. Ta, pokud chce ukrajinské muže, kteří by měli být v armádě, a jsou v Česku, do té armády dostat, musí s Prahou spolupracovat.

Ukrajinci vyráží na Melitopol a míří k moři. Válka vrcholí

To, co měla a má udělat sama Česká republika, je prověřit důvody pobytu ukrajinských mužů v Česku. Pokud neprokážou, že jsou tu z hlediska ukrajinských zákonů legálně a nemusí na Ukrajině bojovat, pak by jim měly zůstat výhody uprchlíka, tedy příjemce dočasné ochrany. Pokud ne, tak by minimem mělo být, že nedostanou na svůj pobyt tady od českého státu žádné další peníze.

Prostředky, které Česko takto ušetří, by měly být přesměrovány na ukrajinské ženy a děti a ty ukrajinské muže, kteří na podporu mají nárok. Je to fér, sebere to argumenty fašounům a vyčistí to na čas český houstnoucí vzduch.