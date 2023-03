Martin Komárek | Foto: Deník

Jako by přišli mimozemšťané. Nebo cestovatelé časem. I umělá inteligence byla donedávna sci-fi ztělesněná například legračním Centrálním mozkem lidstva ze seriálu Návštěvníci. Jenže teď je tady a s tím monstrem, které nemá ani tělo, ani duši, myslí však a mluví jako člověk, může debatovat i předškolák. Je to spása, či zkáza lidstva?

Chytré telefony změnily svět, sociální sítě změnily způsob lidské komunikace. Jenže už teď jsou ty telefony blbé a sociální sítě čeká zánik nebo absolutní změna. Během několika let se zcela změní obsah toho, čemu říkáme učení, či práce, dokonce věda i umění. Lidstvo stojí před neočekávanou výzvou. Obrátí se život zásadně k lepšímu, nebo nás to zahubí?

Když se objevily první stroje, angličtí dělníci je rozbíjeli. Báli se, že jimi budou nahrazeni. Když byly masově nasazovány roboty, panovaly obavy z růstu nezaměstnanosti. Nic z toho se nenaplnilo.

Ale nestane se to teď? Začněme školstvím. Za pár let bude mít každý přístup k nekonečnému množství chytře, srozumitelně a zábavně podaných faktů. K čemu pak bude věčně podrážděný učitel? A proč by se žáci měli učit fakta, když je dostanou na talíři? Bude rozhodovat jediná schopnost: Jak dobře se naučí využívat umělou inteligenci.

Už teď s ní mluvíme do telefonu, když voláme do banky nebo pojišťovny, telefonní operátoři nebudou potřeba. A doktoři, když ono monstrum umí udělat diagnózua operovat mnohem lépe? A co manažeři? Jejich řízení systémů je často nedůsledné, náladové, nespravedlivé a málo efektivní. Nyní budou mít majitelé podniků k ruce sílu, která umí řídit dokonale. Ke všemu dokáže psát články, malovat obrazy a skládat hudbu. Nevytlačí člověka i z tvorby? A co z vědy, když dokáže počítat a kombinovat varianty nekonečněkrát rychleji než člověk?

Brzy se ukáže, zda jsme něco víc než nejgeniálnější mašina světa. Zda nám bude ona k ruce, nebo budeme k ruce my jí. A co když rozluští největší záhady, kterým člověk neumí přijít na kloub? Tajemství vzniku vesmíru, počátků života a nesmrtelnosti?

Už teď raketově rostou útoky na bankovní konta. Hledají lidskou chybu. Hackeři dokážou napadnout nejlépe chráněné sítě, jako například Pentagon. Co když ovládnou umělou inteligenci, která rozkóduje hesla jako nic? Budou mít vůbec smysl banky a peníze?

Je tu něco ještě nebezpečnějšího: Už dnes mohou firmy a státy získávat údaje o občanech. GDPR je přibližně stejná obrana jako závěs proti kanonu. Umělá inteligence o vás nejspíš bude schopna zjistit všechno. Na druhou stranu i vy můžete prohlédnout triky, které na vás zkoušejí, a dovědět se pikantní podrobnosti o sousedovi. Kam se ale člověk schová? Kde bude mít soukromí?

Jaderná válka se nejspíš přiblíží. Jestliže jedna mocnost s naprostou jistotou spočítá, že zničí všechny rakety odvetného úderu, nezaútočí? Všechny války budou předem vypočitatelné. Země budou předem vědět, jestli vyhrají, nebo prohrají. I morálka vojáků bude spočitatelná. Anebo tento předem ohlášený výsledek zabrání válkám?

Co je však ještě zvláštnější. Nejspíš budeme moci nahlédnout do svého osudu, do své budoucnosti.

Zdá se, že lidstvo čeká největší změna od vynálezu ohně.