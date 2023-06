Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Koalice Spolu kromě dvou dalších kandidátů podporovala v prezidentské volbě i Petra Pavla a po jeho vítězství Petr Fiala neskrýval radost. Avšak možná si nejen on říkal, že generál se bude zajímat hlavně o mezinárodní a bezpečnostní otázky, zatímco domácí agendu nechá plně na vládě.

Omyl. Pavel jezdí do regionů, setkává se s odborníky na různá témata, chystá kulaté stoly. Dává najevo, že se obklopil profesionály, kteří jsou velmi kompetentní. V mnoha ohledech víc než kdekterý ministr. Aktuálně v debatě Deníku prohlásil, že razantně vstoupí do situace kolem neuspokojených uchazečů o gymnázia a spolu s ministrem školství Mikulášem Bekem nepříjemnou situaci hodlá vyřešit do 1. září.

V některých politických sekretariátech zřejmě začala blikat výstražná kontrolka. V reálu se promítla do jednání ústavně právního senátního výboru, který neschválil hned dva Pavlovy kandidáty na ústavní soudce, Josefa Baxu a Danielu Zemanovou. Odborné ani etické důvody pro takový krok neexistují. Šlo o vzkaz prezidentovi, aby si nezvykal, že je králem české politické scény a projde mu všechno, co si zamane.

Byla by velká chyba, kdyby furiantství senátorů odnesli tak kvalifikovaní kandidáti. Nepochybně jde však o vzdor, který něco signalizuje. A Petr Pavel s tím musí začít pracovat.