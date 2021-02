Když se shodnou na rozumném řešení, které ve finále přinese více spravedlnosti při přepočítávání hlasů na mandáty, připíšou si významné plus. Platí pro ně Hic Rhodus, hic salta neboli tady a teď předveďte, co je ve vás a jak si představujete službu lidu.

Apel je to naléhavý, neboť epidemická situace, jak včera zopakoval ministr zdravotnictví Jan Blatný, není dobrá a přijatá opatření nefungují. Jistě si sám položil otázku, proč tomu tak je. Jedním z hlavních důvodů je ztráta důvěry občanů ve vládu. Lidé už zkrátka tomu, co jim říká vedení státu, nevěří.

Mimochodem, v Babišově vládě je devět ministrů, které nikdo nevolil – když už se premiér otřel o předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, jenž prý zasahuje do politiky, aniž by prošel volebním testem, a sedí na své židli už 18 let.

V útoku na ústavní soudce si přisadila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která sice leckomu mohla být sympatická, když hovořila o justiční mafii, ale tentokrát přestřelila. V Deníku N totiž naznačila, že soudci přijali úterní verdikt proto, že chtějí zopakovat svůj mandát.

„Co je za tím? Komu se kdo zavázal?“ ptá se. Jedenáct podplacených lidí se skvělým renomé? Takto se důvěra lidí v demokratický právní stát vskutku nebuduje.