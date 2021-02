A my máme 106 211 aktivních případů! Ano, čtete správně. Sto šest tisíc dvě stě jedenáct. Počty nemocných už měsíc rostou, hospitalizovaných je znovu přes šest tisíc a JIPky v celé republice praskají ve všech.

Ministr Jan Blatný navíc včera varoval před britskou mutací viru, která se u nás bleskově šíří. Za dva tři týdny se mohou zavírat další okresy a nemocnice nemusí nápor nových pacientů vydržet.

Přes to premiér Babiš, Ministr Havlíček, představitelé opozice i hejtmani pořád mluví o rozvolnění. Na to lez říci jen jedno: To jste se tam nahoře všichni definitivně zbláznili?!

Babiš ještě nedávno zvaný Best in covid místo toho, aby přišel s něčím, čím bychom se mohli konečně pochlubit, jezdí, kde se dá, a pokoutně, EU za zády, vyzvídá, jak kdo co dělá, aby to mohl napodobit, případně žaluje jako ve školce na všechny kolem, že jsou na něj škaredí.

Vývoj covidu v ČeskuZdroj: Deník

Otevírat za této situace – to hraničí doslova se zločinem. Trestní zákoník třeba říká, že obecného ohrožení se dopustí ten, kdo vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví ve velkém rozsahu. Neudělala by to vláda, kdyby teď vystavila více lidí riziku nákazy? Německo, které má 80 milionů obyvatel a ve středu mu přibylo 7 556 nových případů (zatímco my, osmkrát menší zemi, jich máme 12 486), se už vyslovilo jasně: Česko zavřít.