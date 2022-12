Rasismus a sexismus?

To je něco, co nikdo v Evropské unii nemůže tolerovat. Jde tady totiž o naše peníze, o to, aby se v Maďarsku smysluplně a v souladu s pravidly věnovaly na to, na na co se věnovat mají. A ne na sídla politické oligarchie, která v Maďarsku dospěla do balkánských rozměrů.

Samozřejmě že ani v Česku nejsme dokonalí. Kauza Čapí hnízdo, kdy prostředky EU zneužil na vybudování svého reprezentačního areálu oligarcha a pak dokonce premiér republiky, jsou celoevropskou ostudou. Ale na rozdíl od Maďarska policie případ došetřila a dnes Andrej Babiš stojí před soudem jako obžalovaný. A zneužité prostředky „dobrovolně“ vrátil do rozpočtu EU. Něco takového by se v dnešním Maďarsku sotva stalo.

Viktor Orbán může potopit Ukrajinu

Proto je tlak, který Evropská komise podmíněním výplaty stovek miliard korun vůči Maďarsku vyvinula, nejen dobrým, ale i nutným krokem. Není to žádný trest pro Maďary za to, že si potřetí zvolili Viktora Orbána, i když férovými volbami se podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci nazvat už dvakrát po sobě nedaly. Maďarskou demokracii ale Unie zachránit nedokáže. To, musí maďarští občané i ve ztížených podmínkách sami a prostě už Orbána nezvolit.

To, co ale smíme, můžeme a musíme, je ochránit naše peníze, které do Maďarska posíláme. Evropská unie k tomu dostala páky a musí je používat. Jinak budeme všem korupčníkům a zlodějům jen pro smích.