Mohli bychom si zanadávat – jak to, že Britové už zahájili očkování vakcínou proti covidu,a my stále čekáme, až nám dá Evropská léková agentura zelenou… Nebo, což by bylo lepší, bychom si mohli a měli říci, že asi povolovací unijní procedura bude poctivější, náročnější, a tím i bezpečnější než ta britská.

Foto: Deník

O té ruské, kde se očkuje, když ještě neproběhla třetí povinná část testu vakcíny, ani nemluvě.Právě poctivost testování unijní lékovou institucí by přitom mohla být argumentem pro ty dvě třetiny Čechů, které se nechtějí nechat očkovat proti covidu. Jenže to by tu stát musel dělat nějaké podpůrnou kampaň vakcinaci.