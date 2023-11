Martin Komárek | Foto: Deník

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová šíří na sítích stať bývalého lékaře a nyní homeopata Vladimíra Čížka. Podle ní na vakcíny zahynulo na světě víc lidí než na covid. Jeden z jeho zdrojů dokonce popírá, že by covid vůbec existoval, prý to je jen jakási chyba v lékařských statistikách.

Paní senátorka je na internetu hojně sledovanou osobou, proto se její příspěvek šíří dál a dál.

Je to dezinformace, nebo krajní a provokativní názor? A je to cílené matení lidu, nebo paní Zwyrtek Hamplová věří tomu, co rozesílá? A z hlediska trestního práva: Není to nebezpečnější, než když nějaká učitelka hlásá, že v Kyjevě „se nic neděje?“ Vždyť od očkování mohou být odrazeni senioři, kterým zachraňuje život nebo jeho kvalitu.

Pokud totiž není v monstrózním spiknutí spojeno přibližně devadesát devět procent lékařů a vědců, vakcíny jsou účinné, byť ne všemocné. Věřit v takové zločinecké spiknutí je stejně hloupé jako věřit v temnou světovládu židovstva a zednářstva.

Podívejme se na to ale i z druhé strany. Vzpomínáme si ještě, jak ministerstvo zdravotnictví hlásalo, že injekce je „tečka“ za covidem? Nebyla to též takzvaná dezinformace? Ukázalo se, že údajně všespásné bodnutí nemoc jen zmírňuje, nezabrání opětovné nákaze a musí se opakovat. Nepravdivé bylo i tvrzení, že vakcíny jsou zcela bezpečné.

Vezměme to ještě šířeji: Nebylo tvrzení koalice Spolu o tom, že nezvedne daně, také přinejmenším zcela nezodpovědným prohlášením? Nebo motto prezidentské kampaně proti Petru Pavlovi, že nás zatáhne do války? (Tomu naštěstí solidní většina voličů neuvěřila.) Nebo slib jiného kandidáta na nejvyšší úřad, že odvolá vládu? To jen několik příkladů z poslední doby. A kde má soudný občan hledat oporu, jakou má v úsudku drtivé většiny vědecké veřejnosti v případě covidu? Jak má vědět, že jeho favorit není bájivý lhář?

Stejně jako boj proti vakcínám podložený nepravdivými studiemi jsou politické sliby a vytáčky pro mnohé jen těžko rozeznatelné. A bude to čím dál horší, dokud učitelé nenaučí učit děti od mala, jak se v tom mají vyznat.