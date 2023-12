Martin Komárek | Foto: Deník

Mají něco společného vánoční kapři, Vémolova tygřice a zákazníci českých supermarketů? Mají. Všichni jsou týráni. A mají různou míru zastání.

Kapři v kádích patří k tradici českých Vánoc. Dřív si je většinou otci od rodin odnesli živé, šoupli do vany a dětem zářily oči, když šťouchaly do ryby vařečkou. Na Štědrý večer ji taťka amatérsky zabil, mnohdy až na čtrnáctý pokus, a děcka svého kamaráda s chutí slupla. Dnes si už zákazníci nechají obyčejně klepnout kapra u kádě.

Boj o Brusel staví do ringu Babiše, Fialu a Okamuru

A Piráti navrhují, aby to bylo nařízeno. Už žádné vany. Ryba příliš trpí při přenosu z kádě. To je nad slunce jasné. Nad slunce jasné je i to, že kapříci, natěsnaní v kádích, se taky nemají dobře. A samotný výlov, když lapají po dechu na dně rybníka, rozhodně není vyjížďka jachtou. Jenže můžeme dopustit, aby lidi neměli kapry vůbec? Nemůžeme. A tak jim ulevíme aspoň trochu, a zvlášť v době, kdy se akvária ve vaně stávají spíše raritou.

Slušný zápasník a geniální tvůrce sebereklamy Vémola si držel tygřici. Tu mu úřady odebraly. A ministerstvo životního prostředí teď zjistilo, že šelmě někdo vyoperoval drápy. Nevytrhal, vyoperoval, určitě v narkóze. Ministerstvo to považuje za týrání. Vůči zvířeti to není nic slušného, je to zmrzačení.

Jenže není zmrzačením kastrace psů a koček? Nebo býků? S těmi se už vůbec nikdo nepáře, když jim řeže pohlavní žlázy. Tygr je však vzácný a ikonický. A lidstvo nepotřebuje hromadu vzpurných býků, nýbrž stádo poslušných volů.

Rusko je nejhorší škůdce v boji proti změně klimatu

Zvířata mají pro lidi různý práh týrání a podle toho se jim dostává ochrany, zájmu a zastání. Tu největší mají ta hezká, chlupatá a vzácná. A samozřejmě domácí mazlíčci. Dobytek všeho druhu a ryby vůbec jsou na tom naopak bledě. Na jejich bídu se svítí většinou jen, když jde o politické body nebo nějakou kampaň. (Výjimkou jsou ochranářské spolky, leč jejich hlas není silný.)

A teď k českému zákazníkovi. Ten je na tom jako kapr. Bezbranný a bez zastání, kdokoliv mu může servat šupiny nebo si ho hodit do vany. Řetězce supermarket daly najevo, že přes pokles DPH znovu od ledna výrazně zdraží.

Přitom ceny jsou vyšponované už dnes. Premiér Fiala a ministr Výborný s nimi jednají, jenže je to jen tak naoko. Nemohou se soukromníky nic vyjednat, žádný vliv na ně nemají.

Jsou tu ale více chráněné druhy občanů. Takový lékař je něco jako nádherný exotický chlupatý exemplář. Když zařve, ministři se mohou přetrhnout, aby mu vyhověli. Má přece pořádné zuby a drápy by si musel vyoperovat sám.

O „palestinských opicích“

Obyčejný zákazník si ale nevymůže nic. Kouká, jak ceny stoupají, hledá slevy a utrácí co nejméně. S tím ovšem padá i hospodářství. Je to bludný kruh. Pokud lidé na předražené potraviny nemají, nemohou utrácet, a když nemohou utrácet, stát slábne.

Slábne, protože selhal. Na supermarketech se ukazuje, že nefunguje trh. Kdyby fungoval, konkurence by cenovky přepsala. Pokud se to neděje, máme tu kartelovou dohodu nebo zneužití významné tržní síly. To je nezákonné. Ministři klidně mohou klečet před obchodními centry, a budou za paňáci. Tohle je práce pro antimonopolní úřad. Před ním se má každý, kdo ohýbá trh, třást.

Jenže slyšel někdy někdo o zdejším antimonopolním úřadu? Kapři a prostí zákazníci mají smůlu.