Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při své první zahraniční cestě zamířil ne do Bruselu, ale do Washingtonu. Proto, aby tam poděkoval za pomoc, kterou Ukrajina od USA dostává, a požádal o další. Hlavně o další zbraně. Celková pomoc Američanů napadené Ukrajině jde někam ke 100 miliardám dolarů, což je hodně před dva biliony korun. Evropa je někde na půlce, ale kdybychom si k tomu připočítali pomoc pro miliony ukrajinských válečných uprchlíků v zemích Unie, tak se k těm sto miliardám dolarů dostaneme také.

Česko korunuje předsednictví EU zásadní dohodou o plynu

Všechny tyto peníze a celková pomoc přispěly k tomu, že Ukrajina svoji válku proti ruskému agresorovi neprohrála, dokonce by se dalo říci, že v ní nyní na body vyhrává. Ale na rychlou porážku ruského agresora a jeho vyhnání z celého ukrajinského území to je stále málo. Málo peněz, málo zbraní, málo všeho. Není to proto, že bychom ty zbraně neměli, občas i to, ale i proto, že je Ukrajině dát nechceme. Proto „aby se válka nerozšířila“. Ruský režim si s něčím takovým hlavu naláme. Rusy ždíme stylem, jaký tady naposledy předvedl J. V. Stalin, vedle vojenských dílů likviduje energetickou infrastrukturu a další civilní cíle po celé Ukrajině. A když bude potřeba, požene „na bodáky“ proti ukrajinským liniím ne sto, dvě stě tisíc Rusů, ale i milion.

Proti putinovskému Rusku stojí odhodlaní Ukrajinci, od počátku bojující na sto procent, protože brání svoji zemi. A také naši svobodu. Pokud má Ukrajina v této válce vyhrát, musíme my zvýšit svoji polovičatou pomoc. Začněme každý sám u sebe. Vánoční čas k tomu vybízí.