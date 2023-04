Luboš Palata | Foto: Deník

Možná si to ještě vybavíte. O Velikonočním pondělí po několika pošmourných dnech konečně vyšlo slunce. A i u nás na chalupě v Chřibské v severních Čechách bylo konečně trochu teplo a hezky. Tak hezky a slunečno, že se nám skoro nechtělo zabalit. A vyrazit ku Praze natolik včas, abychom se vyhnuli podvečerním návratovým zácpám na příjezdu k české metropoli.

Ve chvíli, kdy se koledníci s pomlázkou radovali, že mohou koledovat ve slunném velikonočním počasí, a ne nečasu, se v české přenosové soustavě začaly dít věci, při nichž energetikům nebylo ani trochu dobře. Česká přenosová soustava se dostala na hranici kolapsu, nebo chcete-li, blackoutu. A to ne proto, že by bylo málo elektřiny. Ale proto, že jí bylo neuvěřitelně moc. Natolik, že ČEPS musel odpojit solární elektrárny o výkonu čtyři sta megawattů. To je pro srovnání téměř jeden reaktor jaderné elektrárny Dukovany.

Vysvětlení, že se nepodařilo předpovědět včas odběr elektřiny, protože Velikonoce jsou každý rok jinak, zní jako přiznání pořádného šlendriánu. Protože kdo chce, dokáže si dny velikonočních svátků zjistit bez problému několik let kupředu. Stav, kdy české solární elektrárny vyráběly, ale továrny nepracovaly a ani se moc netopilo, vyvolal situaci, kdy prý nic jiného než odpojení solárních elektráren nezbývalo. Majitelům odpojených elektráren bude ale muset být vyplacena mnohamilionová kompenzace, kterou budou muset zřejmě uhradit čeští obchodníci s elektřinou. A ti se zahojí hlavně na nás, zákaznících.

Jenže problém je závažnější, než že si kapitáni české energetiky nejsou schopni dopředu zjistit, na která data připadají velikonoční svátky. V České republice je totiž velký energetický průšvih. V posledních letech, minulý rok obzvlášť, došlo k velkému růstu počtu a výkonu solárních elektráren. Ty už dnes dosahují ve chvíli, kdy panuje slunečné počasí, celkově výkonu velkých uhelných a jaderných elektráren. To je vlastně v pořádku. Je to jedna z mála energetických nadějí, které máme jako země, která nechce už za pár let vyrábět elektřinu z uhlí.

Jaderné elektrárny dnes vyrábí jen asi třetinu naší elektřiny a nové reaktory nebudeme mít ani za deset let. Při omezení využívání plynu, který už asi nikdy nespadne na předválečné ceny dodávek plynovodu z Ruska, je rozvoj obnovitelných zdrojů vedle úspor jednou z mála nadějí, jak se energeticky udržet v plusu. Otázkou sice je, zda v energetickém plusu musíme nutně být, ale pokud ano, chybí nám vedle zdrojů to podstatné. A to je schopnost vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů smysluplně ukládat.

Bez úložišť bude chudoba

Zatímco solární elektrárny na každý dům stát poměrně velkoryse dotuje, výstavba úložišť, bateriových nebo vodíkových, vázne.

Právě nepoměr mezi zdroji a úložišti způsobil velký český solární průšvih, který v tomto roce rozhodně nebude poslední. Proto je třeba, aby vláda začala na zásobárnách energie hned teď velmi intenzivně pracovat. A to jak po technické, tak technologické stránce. Protože pokud toto nezvládneme, pak nám jako energeticky nejvíce náročné ekonomice v EU prostě ujede vlak. Drahá energie nebo její nárazový nedostatek nás mohou poslat zpět do chudoby. Nejen té energetické.