Ředitelé „elitních“ středních škol se brání. Žákům se tam líbí, rozvíjí se jejich talent a schopnosti. Mnohé takové školy, jako právě PORG, mají velkorysý program sociálních stipendií, aby nebyla jen pro bohaté.

My máme maso. Ó, my se máme…

Obě strany mají kus pravdy. Zkusme rozsoudit, který je větší.

Propast mezi studovanými a nestudovanými je u nás skutečně značná. Přes snahy o opak mají bohatší rodiny lepší přístup ke vzdělání. A druhý stupeň, když odejdou nejtalentovanější, drhne a nedává motivaci.

Aby však stát rušil kvůli tomu víceletá gymnázia? To je nesmysl. Proč brát studijním typům možnost rozvíjet svůj talent ve jménu jakési rovnosti? Je to přesně naopak. Vláda by měla zásadně zmodernizovat výchovu na základních školách. Má lépe vzdělávat učitele. Není totiž netalentovaných dětí, jen špatná výchova. A člověk nemusí být „na vědu“, aby zazářil třeba jako skvělý řemeslník.