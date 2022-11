Evropský parlament odhlasoval na svém posledním zasedání tento týden označení Ruska za teroristický stát. To je nepochybně správně a odpovídá to teroristickým akcím, které putinovské Rusko v nevyhlášené válce proti Ukrajině podniká.

Od zavlečení mnoha tisíc ukrajinských dětí do Ruska přes vraždy civilistů na doufejme jen dočasně okupovaných územích Ukrajiny až po cílené útoky na elektrárny, vodárny a rozvodné sítě.

Symbolický krok. Rusko je státem podporujícím terorismus, schválili europoslanci

Jde ale jen o deklaraci, dokument, který nemá žádný právní význam ani moc něco změnit. Stejně jako nezavádí princip, který by měl Západ bezezbytku naplnit. Tedy že vše, co Rusko na Ukrajině svými útoky zničí, každý dům, každou teplárnu, každý autobus a tramvaj, budou muset Rusové Ukrajině zaplatit. A to z jejich aktiv, která se podařilo na počátku války na Západě zadržet. Jak konstatuje i český europoslanec, bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer, nebude to po právní stránce jednoduché. Ale má-li být po válce nastolena nějaká spravedlnost, je to nutné.

Mnohem důležitější než tato deklarace byl ale souhlas Evropského parlamentu s finanční pomocí EU Ukrajině. Osmnáct miliard eur, tedy téměř půl bilionu korun, které mají v pravidelných splátkách Kyjevu chodit příští rok na financování provozu agresí velmi poničeného státu, jsou nutné k tomu, aby Ukrajinci nemuseli kapitulovat. A mohli dále vést válku za osvobození okupovaných území. Pro hlasovalo víc než pět stovek ze sedmi set europoslanců.

Přestože tady měl Evropský parlament už skutečně rozhodné slovo, bez jeho souhlasu by tyto prostředky nemohly být Ukrajině poskytnuty, není ještě zdaleka vyhráno. Svým vetem je blokuje Maďarsko Viktora Orbána.

Orbán na summitu V4 dostal novou šálu. Sám za ni nic nenabídl

Důvodů může být víc. Budapešť už od počátky ruské agrese hraje vůči Ukrajině podivnou hru. Kyjevu poskytuje jen minimální pomoc. Často vystupuje spíše jako přítel Vladimira Putina než Volodymyra Zelenského. Přes své území nedovoluje ani převážet zbraně pro Ukrajinu.

Až dosud však třeba v otázkách sankcí EU proti Rusku sice Maďarsko tvrdě vyjednávalo co nejlepší podmínky pro své firmy, ale nakonec všechny balíky sankcí proti Moskvě podpořilo. Když se v červnu rozhodovalo o kandidátském statusu pro Ukrajinu, zvedl Orbán pro symbolický posun Kyjeva ke členství v Evropské unii ruku. A Zelenskyj mu za to jmenovitě poděkoval.

Česko by to mělo zařídit

Jenže od léta je to všechno jinak. Kvůli korupci a nedodržování pravidel demokracie a právního státu Evropská komise blokuje Maďarsku výplatu miliard eur z fondu pocovidové obnovy. Zároveň hrozí Budapešti i blokace dalších výplat z fondů EU.

Orbán zkouší taktiku, která se mu už několikrát osvědčila. Udělat malé ústupky, aby se EU nažrala a maďarská poloautokracie zůstala celá. Jenže tentokrát se zdá, že to nebude fungovat. Maďarský premiér, využívající práva veta, proto zkouší i vydírat. Také vetem na peníze EU Ukrajině.

Putin válkou proti Ukrajině oddálil konec ropy a plynu

Pro Česko, předsedající Unii, je to vážný problém. Do prosincového summitu musí Orbána přesvědčit o stažení veta. První pokus na summitu V4 tak úplně nevyšel. A hodiny tikají. Bez miliard z Unie bude Ukrajina brzy donucena kapitulovat. To by byl ten nejhorší závěr půlroku Česka v čele Evropské unie.