Před třemi lety přicestoval koronavirus a s ním nemoc zvaná covid. Světová zdravotnická organizace varovala: Je to pandemie a následky budou nedozírné. Teď, když ministr zdravotnictví zařadil covid mezi běžné nemoci, zdá se to být strašně dávno. Nemělo by se však zapomenout, že v Česku zemřelo více než čtyřicet tisíc lidí, mnozí zbytečně.