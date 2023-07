Martin Komárek | Foto: Deník

Vláda prosadila snížení valorizace penzí a tvrdší podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Bylo předem jasné, že si svůj cíl ve sněmovně vynutí. Není však zřejmé, zda je toto opatření tak nevyhnutelné, jak pánové Stanjura a Jurečka tvrdí. Naopak zřejmé je, že okolnosti, za nichž byl zákon prosazen, nejsou šťastné.

Kabinet argumentuje tím, že díky štědrosti Babišovy vlády dopadá inflace na důchodce ze všech společenských vrstev nejméně. Dále tím, že rozdíl mezi prostředky vybranými na penze a výdaji se stále zvětšuje. Důchodový systém je do budoucna neudržitelný. Současné škrty pak prý zajišťují „důstojný důchod pro vnuky současných starobních rentiérů“.

To se zdá být bohulibým důvodem. Je však pochybný, bez ohledu na to, že snižování schodku státní pokladny je žádoucí. Ministerstvo financí dnes nedokáže spočítat rozpočet na jeden rok. Tu se diví, kde se vzalo padesát miliard, tu zas nadsazuje odhady příjmů. Je nepředstavitelné, že by dokázalo seriózně prognózovat, jaká bude situace po dvou generacích. Spíše prostě škrtne tam, kde je to jednoduché a bez rizika, že někdo bude „optimalizovat“. To starší lidé nemohou.

Ryba se zmítá na háčku

Opozice tvrdí, že byla surově umlčena, a chce dát zákon k ústavnímu soudu. Byl prý odhlasován v rozporu s jednacím řádem Sněmovny. Pro parlamentní fajnšmekry, pokud takoví jsou: V rozporu s jednacím řádem je celá rozprava ve třetím čtení, které předchází schválení zákona. Poslanci si zvykově vynutili, že řečnit se bude za všech okolností. Ústavnost je důležitá věc a nepředvídejme rozhodnutí příslušného soudu.

Je tu však jedna možná důležitější okolnost. Náš penzijní systém je vachrlatý vlastně od počátku. Od inflace v devadesátkách byly důchody nízké. Když se nyní zvedly na slušnou úroveň, zas na ně prý nejsou peníze. Je třeba to napravit. Avšak ne zákonem vystřeleným z bambitky, ale chytrou reformou, se kterou budou souhlasit i rozhodující opoziční strany.

Politici se dnes klidně mohou obrátit na nadstranickou umělou inteligenci, pokud jim tu jejich zatemňuje partajní rivalita. Bez ní budou senioři rukojmími stávající moci. Buď jim milostivě přidá, nebo nemilostivě sebere.