Stále se mi vtírá na mysl vtip o člověku, který padá z devátého patra a v sedmém, pátém i třetím si říká: Pořád dobrý. Při sledování reakcí pětikoaličních politiků na výsledky krajských voleb jsem si kladla otázku, v kterém podlaží se asi tak právě nacházejí. Předseda Pirátů Ivan Bartoš už dopadl na zem. A byl to náraz opravdu tvrdý. Premiér Petr Fiala sundal svoje profesorské glazé rukavičky a vykopl z vlády šéfa koaliční strany způsobem, za nějž by se nestyděl ani vyhazovač v nočním baru v půl čtvrté ráno.

To samo o sobě napovídá, že v ODS musí být pořádně dusno. Ztráta hejtmanských pozic je bolavá, ale snad ještě víc Fialu trápí obrovský zisk Martina Kuby v Jihočeském kraji. Kuba po odchodu z centrální politiky chvíli podnikal a pak se pustil do regionální politiky. Pokud se dřív říkalo, že jižní Čechy patří knížeti z Hluboké neboli Pavlu Dlouhému, dnes jsou lénem Martina Kuby. Možná ho na začátku dostal darem, ale pak už ho budoval na své triko. Zmiňuji to proto, že kolem jihočeského hejtmana se nyní rojí desítky hypotéz a mnozí ho vidí jako strůjce budoucího vnitrostranického pádu Petra Fialy a koalice ODS a ANO. Ne že by se takový scénář nemohl odehrát, avšak otázka zní, proč média do role jeho hlavního autora dosadila právě Kubu, který na kraji s babišovci v radě nesedí. Kdyby v regionálním hlasování neuspěl, nebo by měl jen průměrný zisk, nikoho by to ani nenapadlo. Jenže on dominuje. A ptají-li se ho novináři na možné koalice a sbližování s hnutím ANO, stoicky odpovídá, že politiku vnímá úplně jinak. „Volby se musejí vyhrávat. Pokud je nevyhráváte, máte smůlu. Už bych se rád jednou vrátil k tomu, co je podstatou politiky, tedy pracovat, představovat svůj program, přesvědčit lidi, že ho plníme. Za to dostáváme jejich důvěru v podobě hlasů a podle toho skládejme koalice. Tady každý, kdo má dvě nebo 4,5 procenta vykřikuje, kdo s kým má, nebo nemá jít. To je politika, kterou já neumím,“ řekl v úterý v ČT. Zní to banálně, ale má pravdu.

Dětinská reakce Pirátů

Ivan Bartoš se nemůže divit, že musel odejít z vlády, protože digitalizaci stavebního řízení nezvládl. Nejenom věcně, ale ani komunikačně. Když viděl, jaké komplikace jeho start provázejí, měl zatáhnout za brzdu, ne se kasat, jak všechno bude perfektně fungovat. A pokud Piráti naprosto dětinsky začali svalovat vinu za jeho pochybení na kmotry v ODS, zapěli píseň na vlastním funusu. Byznysoví hráči a jejich spřátelení politici možná tahali v pozadí za nitky, ale vytáhnout toto nepodložené obvinění hodinu po premiérově rozhodnutí fakt nezní důvěryhodně. S ODS seděli ve vládě tři a půl roku a žádné temné síly jim nevadily, nikoho neodhalili a demonstrativně ze zašpiněné vlády neodcházeli. Fráze o jistých indiciích, kterou asi dvacetkrát pronesla poslankyně Olga Richterová, zněla skoro babišovsky. Pirátský charakter se nejvíc odhalí ve chvíli, kdy Jan Lipavský dostane nabídku, aby zůstal ministrem zahraničí bez stranické příslušnosti. Pokud na ni kývne, byla celá pirátská kapitola v české politice fata morgana. Neboť zase šlo jen o funkce a moc.

Vyprázdněná politika

Nejsou v tom ale sami. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová smrtelně vážně hovoří o vítezství Pavla Fischera v prvním kole senátních voleb jako o úspěchu TOP 09 ve skončených volbách. Marian Jurečka vypadal, že mírnou ztrátou mandátů v krajských zastupitelstvích oslaví šampaňským a možná jí zdůvodní svou opětovnou kandidaturu na předsedu lidovců. Paradoxně jen předseda STAN Vít Rakušan, který mohl být jakž takž spokojen, pětikoaliční ztráty označil za prohru.

Z toho, jak dopadly volby druhého řádu zajisté nelze učinit závěr pro ty klíčové v příštím roce. Už teď je ale jisté, že lidé kašlou na signály, řeči o hodnotách a vize levné energetické budoucnosti z jádra. Třetí rok sledují svoje výplatní pásky nebo firemní ztráty a jsou nespokojení. Nic se nezlepšuje, země stagnuje, mzdy rostou pozvolna, velké reformy se nekonají, digitalizace státu nepokročila a vláda je rozhádaná. Petr Fiala nemá nikoho, na koho by ten marasmus mohl shodit. Ivan Bartoš je rituální oběť, ale božstvo jménem volič neuspokojí. Závěrečný účet lidé vládě za rok vystaví za to, co pro ně udělala a kolik zlepšila jejich živobytí. Za to, že chtěla dělat a dělala „správné věci“ se hlasů nedočká.