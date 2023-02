Neexistují snad jednoznačnější data než ta o stárnutí populace. Podle Eurostatu byl loni průměrný věk v EU 44,4 roku, o dva a půl roku vyšší než před deseti lety. V Česku vzrostl o 3,7 roku na 43 let (v roce 1990 to bylo o sedm méně).

Na základě jednoduché aritmetiky si každý může spočítat, že stát svoje důchodce při zachování současného průběžného financování neuživí. Ne dnes nebo zítra, ale za dvacet let určitě.

Proto je tak nutná reforma, která přenastaví nejen parametry (hranici pro odchod do důchodu, předčasné penze pro náročné profese, upravený valorizační mechanismus, bonus za výchovu dětí), ale celý systém.

Do něj zahrnuji například sociální odvody pro zaměstnance a živnostníky, kdy se bude muset aspoň částečně narovnat nepoměr mezi částkou, kterou odvádějí lidé v zaměstnaneckém poměru a osoby samostatně výdělečně činné. Ale také mezigenerační solidaritu a především povinné spoření nad rámec současného typu pojistného.

Konsenzus politické scény na základních bodech změn bude nezbytný.

Fialova vláda má však aktuálně úplně jiný problém, který si vyrobila sama a nese za něj plnou odpovědnost. Nejde o nic menšího než o 34 miliard, ústavnost a kredit zvoleného prezidenta Petra Pavla.

Nechci se teď pouštět do složitého objasňování vzorce, podle něhož důchodcům loni díky valorizacím rostly příjmy víc než pracujícím. Zatímco senioři na odpočinku pokořili inflaci o 1,5 procenta, zaměstnancům reálné mzdy klesly zhruba o devět. Z tohoto pohledu by úprava valorizačního mechanismu byla namístě a nebylo by tak složité nejstarší generaci vysvětlit, že pokles červnové výplaty z očekávaných 1770 korun na 760 je nejen nezbytný z hlediska veřejných financí, ale i spravedlivý.

Má vláda omezit penze?

A teď otázka za milion: Proč to vláda, konkrétně ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) neudělali? Proč neřekli, že na takovou pálku rozpočet nepamatuje? Proč nehráli fér? Už loni na podzim věděli, kolikátá bije. Na červnovou valorizaci podle zákonných parametrů prostě ve státní kase nejsou peníze. Proto teď přicházejí se stavem legislativní nouze, aby stihli úpravu do 31. března a v létě mohli pustit eráru žilou „jen“ ve výši čtrnácti miliard, nikoli čtyřiatřiceti (v dalších letech by to bylo 58 miliard navíc). Kvůli státnímu dluhu se zvažuje i změna u právě zavedeného bonusu za každé vychované dítě.

Všechno špatně. Není populární nepřidávat, ale politicky smrtící je odebírat.

Co s takovou šlamastykou udělá zvolený prezident Petr Pavel? Ve čtvrtek se sešel s vicepremiérem Jurečkou, včera s poslanci za ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. Dobře ví, že retroaktivní norma může skončitu Ústavního soudu, kde s vysokou mírou pravděpodobnosti narazí. To by byl obrovský malér. Pavel tomu může předejít, když zákon vetuje, čímž se jeho přijímání zdrží a už nebude moc vejít včas v platnost. Jenže podrazí takto hned na počátku své politické kariéry vládu Petra Fialy?

Poslouchej, nebo se sbal a jdi

Za zpackaný a amatérský přístup by si to pětikoalice zasloužila. Na červnovou výplatu důchodů by se sahat nemělo. Na každou další inflační úpravu včetně výchovného už ale ano.

S penzemi se musí pohnout. Málo u těch stávajících, ale zásadně u těch, jež se budou týkat dětí Husákových dětí.