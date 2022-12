A je-li tam, mělo by být naprosto jasné, kdo může na tuto funkci aspirovat. Základní zákon státu to říká jednoznačně. Kandidáta musí podpořit podpisy deset senátorů, dvacet poslanců nebo padesát tisíc občanů. Při bližším ohledání se však ukazuje, že zřetelného není vůbec nic. Při první volbě se úředníci ministerstva vnitra blamovali, když neúplné podpisy sečetli, nikoliv zprůměrovali. Do hry to tehdy vrátilo Janu Bobošíkovou, která oprávněně namítala, že ji to připravilo o tři týdny kampaně a porušilo to rovnost soutěže.

Zemanovo znásilnění ústavy

A už je to tady zase. Vnitro vyřadilo kvůli neúplnosti kolonek v podpisových arších Karla Janečka a Karla Diviše. Divišovu stížnost Nejvyšší správní soud uznal za oprávněnou. Strojová kontrola podpisů totiž vykazuje větší chybovost, než jakou předvedli Divišovi vyřazení podporovatelé.

Za ještě podstatnější považuji lapsus, jehož se dopustili legislativci z Rakušanova ministerstva a jeho náměstek Petr Vokáč. Ti totiž ponechali v kandidátském pelotonu Denisu Rohanovou, kterou podpořilo dvacet poslanců z minulého období, tedy před vyhlášením termínu prezidentské volby. Rohanová tvrdí, že vyhověla dikci zákona, jenž hovoří o podpisech zákonodárců, kteří mají v době podpisu mandát.

Tak ať to holka zkusí

A co zdravý rozum? Nebo snad chceme, aby současní poslanci vyslali do boje o Pražský hrad někoho, kdo se o tuto funkci bude ucházet za šest nebo dvanáct let? Třeba Petra Fialu? Má snad platit, že prezident Zeman může již dnes jmenovat nástupce Pavla Rychetského předsedou Ústavního soudu?

Nikoliv. Signatáři petice Denisy Rohanové ani prezident Zeman k tomu nemají potřebnou legitimitu. Předpokládám, že to tak vnímají všichni soudní lidé.