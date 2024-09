Opakuje se to pravidelně. Hlavně před každými volbami. Část čtenářů novin, tištěných či internetových, se zlobí. „Fandíte tomu zloduchovi Babišovi, je mi z vás zle, končím s vaším plátkem,“ zní z jedné strany. Z druhé pak: „Jste patolízalové neschopného premiéra Fialy, odhlašuji předplatné vašich novin, které už měla moje babička.“

Roman Gallo

je šéfredaktor a ředitel redakcí Deníku

Co provokuje k těmto reakcím? Placená politická inzerce. Mnoho týdnů před tím, než voliči vyrazí odevzdat své hlasy, zaplaví stránky deníků, časopisů, zpravodajských webů poněkud jiná reklama. Mezi zaručeně nejlepšími pračkami a sekačkami, nejlevnějšími nákupy, nejbáječnějšími dovolenými jsou najedou i ti nejvíce užiteční politici a jejich nejúčinnější návody na skvělý život nás všech, který okusíme, když „to hodíme“ právě jim.

Pro média je tato inzerce důležitá. Tvorba kvalitního, ověřeného, důvěryhodného obsahu stojí hodně peněz. Redakce Deník.cz a Deník má bezmála 350 novinářů rozesetých po celé zemi. Jsou tu proto, aby vás čtenáře nezávisle, profesionálně a objektivně informovali o nejdůležitějších událostech. Redakční provoz stál jen za posledních pět let zhruba jednu miliardu českých korun.

Doba, kdy pro zdravé fungování vydavatelství stačilo prodat každý den velké balíky tištěných novin s velkými inzeráty uvnitř, je dávno pryč. Odnesl ji příval všudypřítomného internetu.

Reklama jako hlavní zdroj příjmů

To, co dnes zaplatí čtenáři či předplatitelé za koupi výtisku Deníku, pokryje jen zlomek nákladů na redakci. Hlavním zdrojem příjmů tak je reklama – internetová a tištěná. Mimo jiné i ta politická. Bez příjmů od inzerentů by žádná redakce velkého média v roce 2024 nepřežila.

Naštěstí je o placenou propagaci v Deníku a na Deník.cz velký zájem. Je to i proto, že Deník.cz si na mobilu nebo na počítači každý měsíc otevřou bezmála čtyři miliony Čechů, Moravanů a Slezanů. Tištěný Deník je pak už nepřetržitě téměř tři roky za sebou nejčtenějším novinovým titulem v Česku. Minimálně jednou za čtrnáct dní si jej přečte téměř každý pátý občan České republiky. Konkrétně je to 1 752 000 lidí.

Politické strany to moc dobře vědí a používají tak Deník, aby oslovily potenciální voliče. Proto v něm naleznete propagaci komunistů i ODS, lidovců i SPD, Pirátů, hnutí ANO či dalších – prostě téměř všech relevantních volebních soupeřů. V placených sděleních často vycházejí názory radikální až extrémní. Mnohé z nich ani zdaleka nesouzní s hodnotami, na nichž stojí Deník.

close info Zdroj: Deník/Jiří Bušek, zdroj: Freepik zoom_in

Slušné médium ale nemůže v placených inzerátech cenzurovat názory podle toho, zda se redakci líbí, nebo ne. Každý účastník vstupující do voleb má mít možnost, stejnou šanci prezentovat veřejně, za čím stojí a proti čemu brojí. Musí ale dodržet pravidla hry, které na straně jedné stanovují zákony České republiky a na straně druhé samotné médium, prostřednictvím kterého chce politik oslovit možné voliče.

Ostudou novin, médií není to, že tisknou a zveřejňují politickou reklamu. Podvodem na čtenáři je naopak to, je-li tato reklama zakuklená, skrytá, klamavá. Pokud se tváří, jako by článek napsal nezávislý novinář. Pokud se vydává za redakční obsah, ačkoli je jen výtvorem marketingových expertů propagující politickou stranu či jejího kandidáta. Pokud tedy inzerát na stránce novin nebo na webu není označen viditelným nápisem reklama, komerční sdělení, politická inzerce, je to zásadní chyba.

Slušná média od těch neslušných nedělí to, že jedni politickou reklamu zveřejňují a druzí ne. Ta slušná ji jasně označují a nebalamutí své čtenáře. Proto v Deníku jakýkoli politický inzerát prochází před zveřejněním velmi přísnou kontrolou. Řada z požadovaných reklam neprojde a nikdy nevyjde v původní podobě, jak si to představovala platící politická strana či její kandidát. Rasistické výpady a nepodložená urážlivá tvrzení publikována nejsou, i kdyby za ně inzerent chtěl zaplatiti cokoli.

Takže když najdete na inzertních stránkách tištěného nebo digitálního deníku usmívajícího se Andreje Babiše, není to proto, že by redakce listu fandila ANO nebo jeho lídrovi. Pokud tam uvidíte veselého Petra Fialu, neznamená to, že horujeme pro něj či jeho ODS. Je to reklama, za kterou si klient zaplatil. Je to reklama, která je označená. Je to stejná reklama, jako byste propagovali prací prášek či levnou šunku v obchodě.