Jisté je, že zájemci se hlásí v naprosto nezvyklou dobu, totiž tři a půl roku před ukončením Zemanova mandátu. Jen v posledních dnech jsme byli svědky několika potvrzených či avizovaných kandidatur.

Známé tváře

„V příštích třech letech budu cestovat, potkávat se s lidmi a naslouchat jim. Svoje návštěvy přitom spojím se sběrem podpisů pro registraci. Budu tedy, stejně jako při minulé volbě, občanským kandidátem,“ řekl při oznámení svého záměru senátor Marek Hilšer. O připravenosti vstoupit do kolbiště hovoří i jeho minulý soupeř senátor Pavel Fischer.

Možnost pustit se do souboje připustil hudebník a bývalý politik Michael Kocáb. Udělal by to v případě, kdyby měl pocit, že může zabránit ne zrovna dobrému vývoji země. „Byl bych schopný zvednout hodnoty, za které jsme bojovali v roce 1989. Jsem si jistý, že takových politiků moc nebude,“ řekl v rozhovoru pro Impuls.

Do prezidentského maratonu se mohou přihlásit i minulý finalista senátor Jiří Drahoš, předseda odborů Josef Středula či šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Přitažlivý duel

Spektakulárně nejpřitažlivější a hodnotově vyhraněný by byl duel mezi Andrejem Babišem a generálem Petrem Pavlem, byť tyto zdánlivě protikladné osobnosti mají vlastně hodně společného. Oba jsou prozápadně orientovaní, v Číně a Rusku vidí spíš hrozbu (v tomto smyslu se Babiš na Ukrajině vyjádřil naprosto jasně a ve zcela opačném duchu než Miloš Zeman) a věří v pevné spojenectví s USA. Přitom za sebou mají komunistickou minulost a jsou spojováni s StB. Babiš je podezřelý ze spolupráce s civilní rozvědkou, Pavel pracoval pro tu vojenskou.

Skutečné dělicí znaménko mezi nimi vede po ose domácí politiky. Babiš by byl aktivistickým prezidentem plně ovládajícím tuzemskou scénu. Pavel by se soustředil na mezinárodní akcenty a nezasahoval do premiérových pravomocí. Vše pochopitelně může skončit úplně jinak, protože do hry vstoupí další silný hráč, který zatím neodkryl karty.