Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Některé symbolické kroky řeknou víc než deset televizních debat. To, že si český premiér Andrej Babiš pozval jako vrchol své předvolební kampaně maďarského autoritativního předsedu vlády Viktora Orbána, přesně takovým krokem bylo. A to navíc do Ústí nad Labem, u hranic s Německem.Ukazuje to, že Babiš, který se dokázal tvářit jako přítel západních politiků typu Angely Merkelové nebo francouzského prezidenta Macrona, hrál dvojí hru. Teď požádal o veřejnou podporu svého volebního boje mnohem méně demokratického politika.