Politici mohou lidem donekonečna opakovat, že zachraňují budoucí generace, které nechtějí zadlužit nezodpovědným hospodařením. Pokud neumějí uspokojivě odpovědět na otázku, jak to bude s jejich kupní silou, tedy co si mohou nakoupit za momentálně dostupné prostředky a rozumnou cenu, se zlou se potážou.

Člověk je bytost křehká, nádoba hříchu, jejímž životním cílem většinou není strádání ve prospěch těch, kteří přijdou po ní. Chce si užívat, mít se dobře, koupit si nové auto, užít si báječnou dovolenou, pracovat tak akorát a posílat děti do dobrých škol. S tímto motivem chodí k volbám. Kromě toho politikům neodpouští jejich papalášské chování. Britskému expremiérovi Borisu Johnsonovi zlomily vaz bujaré večírky v době covidu, kdy běžní občané byli neprodyšně zavřeni doma. Voliči trestají nabubřelost Emmanuela Macrona a spočítají to i českému ministru školství Mikuláši Bekovi za majáček na dálnici nebo šéfovi lidovců Marianu Jurečkovi za mejdan na jeho ministerstvu práce a sociálních věcí v době střelby na Filozofické fakultě UK.

Poučení z britských a francouzských voleb

Ve Velké Británii dostali na frak toryové Rishiho Sunaka a po čtrnácti letech bude Downing Street číslo 10 obývat labouristický premiér. Ve Francii zvítězila Nová lidová fronta, v níž hrají klíčovou roli levicový bard Jean-Luc Mélenchon a jeho Nepodrobená Francie. Součástí tohoto uskupení jsou nejen socialisté a Zelení, ale také komunisté. Francouzi nepustili k moci nacionální pravici Marine Le Penové, avšak prezidentu Emmanuelu Macronovi a jeho centristické Obnově dali lekci.

Hlasování v obou zemích má řadu společných bodů a je velmi poučné pro ty, kteří jsou schopni se poučit. Jak Sunak, tak Macron představovali rozpočtově vyváženou politiku. Když přicházeli k moci, věděli, že musejí něco udělat s inflací a především zadlužením veřejných financí. Francie na tom byla obzvláště špatně, její ekonomiku tíží obrovský schodek a podíl státního dluhu vůči DPH se pohybuje kolem 110 procent (v Česku je to cca 44 procent).

Macron vyhrál dvoje prezidentské volby nejen jako varianta k Le Penové, ale také díky rouchu reformátora. Což je v zemi, kde revoluce a stávka patří k rodinnému stříbru, na pováženou. Protlačil opatrnou důchodovou reformu a stopl bezhlavé zdaňování bohatších zaměstnanců a firem. Hnutí žlutých vest a silné odbory mu zabránily skutečně říznout do živého. V právě skončených volbách měla jeho strana vlastně jako jediná realistický hospodářský program. Totéž platí o Sunakových konzervativcích. Přesto jim voliči ukázali záda. Jsou snad myšlenkově leniví, naivní, nedovzdělaní, chtějí Kubu bez sluníčka? Hlasují pro změnu jen proto, aby nějaká přišla? Myslím, že důvody jsou jiné. Jmenují se Jupiter a kupní síla, francouzsky pouvoir d’achat, což bylo jedno z hesel Mélenchonovy Nepodrobené Francie. A mají mnoho společného s tím, co se děje v Česku.

Lidé odmítají bohorovnost

Po covidovém a energetickém půstu nedorazila pozvánka na hodokvas, nýbrž se ordinovala další dieta. Přijde-li v takové chvíli někdo s návrhem na radikální zvýšení minimální mzdy, snížení věkové hranice pro odchod do důchodu, zastropování cen energií a potravin či zdanění bohatců, má u vyhladovělého obyvatelstva logicky šanci. Málokdo se ptá, zda to nejsou sebedestrukční sliby.

Vrtá-li vám hlavou, jak mohli Francouzi dát přednost divému levičákovi Mélenchonovi před uhlazeným Macronem, mějme na paměti slova profesora Jana Eichlera, který připomněl Macronovu přezdívku Jupiter. Tento elitní ekonom, brilantní bankéř a politický talent si nepřipustil, že není géniem. Místo pokleku a pochopení, co si lidičky dole myslí, proč jsou nespokojeni a odhodláni kdykoli vyjít do ulic, vznášel se nad nimi jako antické božstvo, které vždy ví, co je správné. Arogantně se kasal, že jemu jedinému je shůry dáno. A jestli občané něco nesnášejí, je to právě podobná bohorovnost.

Čas na střídání stráží?

Podobně může dopadnout i česká vládnoucí pětikoalice. Snaží se vrátit státní rozpočet do přijatelných mezí, zametá cestu strategickým investorům, pohnula s důchodovou reformou i digitalizací. Je jedním z lídrů všestranné podpory Ukrajiny. Jenže všechno to činí s pohrdavým úsměškem, jímž dává najevo svou intelektuální převahu, o níž je přesvědčena jen ona sama. Nepochybuje. Proto ministr školství jezdí už ve čtvrtek domů s majákem, aby se vyhnul koloně na dálnici a mohl být s rodinou. Proto ministr vnitra vystavil bianco šek policistům v kauze střelby na Filozofické fakultě. Proto ministryně obrany mistruje náčelníka Generálního štábu. Proto jim lidé nerozumějí.

A všichni se diví, že na Slovensku vyhrál Robert Fico, který slíbil lidem, že zvýší jejich kupní sílu. U čehož nezůstává. V projevu při příležitosti svátku Cyrila a Metoděje přirovnal liberalismus a progresivismus k rakovině. Maďarský premiér Viktor Orbán mluví o neliberální demokracii. Gert Wilders chce radikálně omezit přistěhovalectví do Nizozemska, stejně jako lídr rakouských Svobodných Herbert Kickl, šéf italské Ligy severu Matteo Salvini a předseda Národního shromáždění Jordan Bardella, synovec Marine Le Penové. Jejich cílem je změnit Evropskou unii. Teď se sešli ve frakci Patrioti pro Evropu, jejímž iniciátorem byl společně s Orbánem lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Mnozí analytici mluví o okrajové skupině extremistů, kteří cílí především na domácí publikum, ale nemusejí mít pravdu. Nevzpamatují-li se tradiční politici, nezlepší-li ekonomické podmínky obyvatelstva a nepřestanou-li se chovat jako nabobové, možná přichází čas na střídání stráží.