Luboš Palata | Foto: Deník

Izrael zažívá svoji obdobu 11. září. Záběry z Izraele napadeného teroristickými komandy Hamásu jsou podobně strašné a podobně nečekané jako útok v New Yorku v roce 2001.

Samozřejmě, každý tak trochu počítal s tím, že Izrael nemá situaci úplně pod kontrolou, že v něm občas může dojít i k nějakému útoku Palestinců na Židy. Ale byla to země, kam se jezdilo na dovolenou, na turistické i náboženské poutě ke křesťanským svatým místům, na Erasmus+ nebo na prodloužený eurovíkend. Politická situace tu poslední dobou byla nestabilní, objevily se dokonce obavy o funkčnost a plnost izraelské demokracie. Ale přesto byl Izrael brán jako stát, který své bytí v nestabilním arabském okolí plně zvládá. A může být dokonce i příkladem.

Maďarsko Pétera Szijjárta není na straně Maďarska

To, co se stalo v těchto dnech, je proto šokem. Hamás je protivník o mnoho tříd nižšího řádu než izraelská armáda. Střet s Izraelem jinak než drtivou porážkou teroristů nemůže skončit. Je to brutální teroristický čin, je to výbuch Papinova hrnce jménem Pásmo Gazy. Izrael v poslední době pod tímto papiňákem zatápěl. Hamás a jeho sponzoři v čele s Íránem připravili smrtící směs plnou hřebů. Teroristé napáchali nebývale obrovské škody, zabili mnoho zcela nevinných lidí a postavili na hlavu všechny jistoty židovského státu posledních desetiletí.

Výsledkem izraelské protiakce nemůže být jen odplata. Izrael musí najít i nový způsob soužití s Palestinci v Gaze. Žít v klidu a míru vedle Pásma Gazy, obří teroristické základny, kde je život k nežití, se totiž prostě trvale nedá.