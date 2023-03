Martin Komárek | Foto: Deník

Sněmovna jednomyslně odhlasovala nový stavební zákon. Po měsících ústních válek u kecpultu je milé vidět, že se politici mohou dohodnout. Nesmírně důležitá norma se tak nestala obětí vendety vůči hnutí ANO jako EET. Koalice sice prosadila, že řízení zůstane na místních stavebních úřadech, jichž je 694. Nevznikne celostátní úřad, jak chtěla Babišova vláda.

I tak ale zůstává solidní naděje, že se křížová cesta, známá u nás pod názvem stavební povolení, zkrátí a lidští. A nakonec to možná nebude ani křížová cesta.

Když chceme stavět v Česku, dožadujeme se příslušných razítek přibližně stejně dlouho jako v Burundi nebo Kamerunu. Pokud podnikatel hodlá zmenšit bytovou krizi tím, že postaví činžák či rezidenci, jak se dnes říká, čeká i 10 let, než dostane svolení shora. Ještě horší je to u dálnic a rychlodrah, které země zoufale potřebuje.

Proč se to tak táhne? Proč se to nezlepšuje, nýbrž zhoršuje? Vina leží na politicích. Ti za nejméně dvacet let nebyli schopni zabránit zákonem tomu, aby mohl stavebníkům mluvit do jejich záměrů každý vykuk. Po revoluci se zdálo bohulibé dát větší prostor spolkům a sousedům. Vždyť ti komunisté přece své odporné Jednoty cpali na historická náměstí a paneláky na horizont kouzelných měst. Jenže sousedé, zelení a památkáři si svou novou moc užívají a zneužívají.

A úřady jsou povětšinou alibistické, pomalé a líné, jak už to u nás zkrátka chodí.

Nový zákon by je měl popohnat a přinutit k normální práci. Stavební úřad obešle sám všechny zúčastněné a získá jejich závazné stanovisko. To bude, odpusťte úředničtinu, zahrnovat i „jednotné environmentální stanovisko“. V tom budou zohledněny veškeré ekologické úhly pohledu. Na konci by měl stavebník dostat jedno kýžené, konečné razítko. Celý proces by se měl navíc digitalizovat, a tím urychlit.

Samozřejmě je sporné, zda se místní úředníci dokážou zvetit a přeškolit na lidské uvažování. Stejně by ale bylo sporné, zda to dokáže nejvyšší stavební úřad, který navrhovala za Babišovy vlády tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Není vyloučeno, že by se proměnil v Kafkův nedobytný Zámek.

Důležité je, že vznikne Dopravní a energetický úřad, který bude mít na starost, jak název nepřekvapivě sděluje, dopravní a energetické stavby. Zákonodárci si tedy uvědomují, jak obrovské zpoždění zde nabíráme a jak důležité je nasadit v této oblasti sprint. (Nu, jsme v Česku, tedy aspoň mírný poklus.)

Současný stav stavění je nenormální. Německo nebo Rakousko mají hustou síť dálnic a budují nové. V Itálii se řítí rychlovlaky třístovkou mnohakilometrovými tunely. U nás jedete z Prahy do Brna tři hodiny, když máte štěstí. Oslavujeme každých pět kilometrů nové dálnice a půl obchvatu, i když začínají a končí v poli. Jsou naši podnikatelé a inženýři tak neschopní? V jiných oborech jim to kupodivu docela jde.

Ne, zaostalost, která svazuje celé hospodářství, je zapříčiněná špatným zákonem, zneužíváním moci hádavými a malichernými, jak správně říká Miloš Zeman, ekoteroristy, a byrokracií. Nový zákon není stoprocentní zárukou, že se to změní. Dává však vyhlídku místo trpného podřizování se nesmyslu.