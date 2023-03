Luboš Palata | Foto: Deník

Země velikosti a významu České republiky se v titulcích světových médií objevují, jen pokud se tam děje něco zcela mimořádného. Většinou v tom špatném slova smyslu. Což platí o prezidentech dvojnásob.

Štěstím Česka bylo, že se první hlavou státu stal Václav Havel, který mimořádným životním příběhem i pozicí světového dramatika a inspirativního filozofa zaujal už jako prezident Československa. Bývalý generál a bývalý šéf vojenské části NATO Petr Pavel má nepochybně své kvality, právě především ve vojenství, ale havlovský příběh to není. Proto nelze čekat, že po počátečním zájmu by se o Pražský hrad přetahovala světová média. Bude sice v něčem zajímavým, odlišným, ale ve své podstatě vlastně takovým obyčejným prezidentem středně velkého státu Evropské unie a NATO. V čase ruské agrese proti Ukrajině bude mít k tamní situaci jistě co říci a z tohoto hlediska je to pravý muž na správném místě v ten nejvhodnější čas. Ale pokud se konflikt bude spíše utlumovat než rozšiřovat a jestliže v dohledné době skončí, bude Petr Pavel podle všeho jeden prezident z mnoha.

Být v něčem dobří

Česko si už tento klid a vlastně nudu zasloužilo. Václav Klaus a Miloš Zeman byli totiž prezidenti, kteří dvacet let svět kolem nás zneklidňovali. A to především v negativním významu slova. Klaus podryl jak naše spojenectví s USA, tak především naše členství v Evropské unii. To, že hlasoval proti našemu vstupu do EU, prozradil až po odchodu z Hradu. Ale kroky vůči Unii po většinu svého času v čele státu dával najevo. Pokud dnes můžeme někomu „poděkovat“ zato, že nemáme euro, a kvůli tomu si dnes téměř nemůžeme brát hypotéky, pak je to právě Klaus a jeho znechucení eura českým občanům.

Slovensko je slabým koněm Západu. I my máme problém

Svým nadbíháním autoritářům v Číně, Rusku i v Maďarsku se stal podobně špatnou vizitkou Česka Miloš Zeman. S tím rozdílem, že svůj největší přešlap, tedy podporu putinovského Ruska, kterou se léta celoevropsky zviditelňoval, dokázal v konci po ruské agresi proti Ukrajině změnit. Zatímco Václav Klaus své útoky vůči EU a demokratickému Západu vůbec dodnes prohlubuje.

Příběh Česka, divné země s divnými prezidenty a oligarchou Andrejem Babišem v čele vlády skončil. Jsme klidným, nudným státem. Pokusme se tentokrát svět zaujmout něčím inspirativním. Úspěšnými reformami, změnou v ekologicky zodpovědnou a technologicky vyspělou zemi s bohatnoucím a vzdělaným obyvatelstvem… Nevím, jak vám, ale mně by to stačilo.