Luboš Palata | Foto: Deník

Je dobře, že po deseti letech se konečně nějaký český premiér vydal na něco, co by se dalo nazvat africkou cestou. Afrika může být pro českou ekonomiku něčím, co by se mohlo stát bezpečnou náhradou za agresorské putinovské Rusko. Kontinent, kam můžeme vyvážet naše vyspělé výrobky a odkud můžeme získávat i suroviny, které potřebujeme, a z Ruska už je dovážet nebudeme. To je samozřejmě zjednodušené. Afrika je ale nesmírně rozmanitý, složitý kontinent s desítkami velmi různých zemí. Ale kontinent mladý, rychle rostoucí a sílící.

Zrušení návštěvy Petra Fialy ve skoro čtvrtmiliardové Nigérii je něco, co se v Africe stává. Před pár lety jsem takto musel v doprovodu šéfa diplomacie vlády Andreje Babiše oželet Keňu. Nigerijské faux pas je ale možné přetavit v českou výhodu. A do Nigérie přijet místo plánované rychlovky na plnohodnotnou bilaterální návštěvu, a to se vší parádou. Největší africká ekonomika a africká velmoc, s níž už teď máme několikamiliardový obchodní obrat, si to zcela určitě zaslouží.