Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Deset let Miloše Zemana na Hradě je minulostí. Začíná éra Petra Pavla. On sám překvapivě uvedl, že by mohla být jen pětiletá. Prý aby nezpanštěl a nepodlehl nemoci z moci. To se může stát každému, a také se to skoro všem prezidentům přihodilo. Může za to nejen absolutní servis, který mají k dispozici, ale také samo prostředí Pražského hradu, sídla králů a císařů.

Očima Kateřiny Perknerové: Odcházející Miloš Zeman

Po roce 1989 všichni chtěli nějak navazovat na T. G. M., ale částečně se to podařilo jen Václavu Havlovi, a to především díky revoluční převratné době, v níž se ujal funkce. Petr Pavel přichází do úřadu v situaci, která nabízí jiné výzvy. Svět je v pohybu, význam Evropy upadá, posilují asijské státy, především Čína a Indie. A do toho se tragickým způsobem přihlásilo o místo na slunci světového řádu Putinovo Rusko. Ani doma není vše do zlatova. Lidé jsou nervózní po covidové pandemii, drtí je vysoká inflace a nejisté vyhlídky ohledně cen energií či výšky důchodů.

Co můžeme čekat od prezidenta. Nový diskuzní pořad Deníku s prezidentem Petrem Pavlem a moderátorkou Kateřinou PerknerovouZdroj: Deník

Stačí málo a křehká smlouva mezi státem a občany se může začít hroutit. Petr Pavel zvítězil nad nervním a věčně kritizujícím Andrejem Babišem i proto, že nabídl věcný, střídmý, uklidňující styl. Neměl za sebou žádné šrámy ze stranických půtek. Lidé ho vnímali jako generála, který si na bojišti i ve vojenské diplomacii musel vědět rady. Česko nyní potřebuje právě tento rozvážný a neiritující přístup. Naslouchající, ale také neuhýbající. Prezident Pavel nebude hrát žádné hry, nemá to ve své přímé povaze. Zárukou návratu k profesionalitě jsou též lidé, které si na Hrad přivádí.

Suma sumárum Petr Pavel je pro českou společnost příslibem. Pokud dokáže vybalancovat pozici mezi ústavou danými pravomocemi a více než třemi miliony hlasů voličů, může být státníkem, jakého si Česká republika zaslouží. Důstojným a aktivním prezidentem, jenž má přirozenou autoritu u občanů i politiků.