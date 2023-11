Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Lékaři se nedohodli s ministrem zdravotnictví na zvýšení tarifních platů. Školské odbory ohlásily jednodenní stávku, protože mzdy nepedagogických pracovníků mohou příští rok klesnout o daleko víc než dvě procenta. Hnutí ANO na čtvrtek svolalo mimořádnou schůzi sněmovny k cenám energií.

Šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) opatrně, ale srozumitelně kárá Fialovu vládu. „Voliči nás nevolí proto, aby koukali jen na střety o ideje, ale aby se jim dobře žilo. Lidé chtějí silnice, hřiště, lékaře. Politika se nemůže smrsknout na boj proti Agrofertu,“ řekl Právu.

Pocty pro Schwarzenberga

Trefil hřebíček na hlavičku. Pětikoalice má silný tah na branku v zahraniční agendě a posílení obranyschopnosti země. Pohříchu jde o záležitosti, které mámu se třemi dětmi, seniora nebo čerstvého absolventa bez naděje na slušné bydlení až tolik nezajímají. Na rozdíl od Petra Fialy si nekupují Coca-Colu s nutellou, ale chleba, máslo, maso a zeleninu. Vše stále dražší.

Je jim úplně jedno, zda kvůli tomu bude premiér jednat s řetězci, potravináři, či ďáblem. Chtějí výsledek, levnější elektřinu, vyšší reálné mzdy, méně byrokracie a dostupnou zdravotnickou péči i v nejzapadlejším koutu země. Kabinet stále opakuje mantru o rozpočtové odpovědnosti, aniž by viděl, že většina obyvatel nemyslí na to, co bude za dvacet let, ale jak se mají teď.

Netvrdím, že je to správné. Spousta mladých lidí zajisté tento přízemní pragmatismus nevyznává, avšak pohled na průzkumy volebních preferencí hovoří za vše.

Z faux pas v Nigérii může být nakonec i česká výhra

Hnutí ANO v nich trvale dosahuje přes 32 procent, ODS je na třinácti. Andrej Babiš ve své kritice přitvrzuje a na mnoha příkladech ukazuje, že vláda je především v hospodářské politice bezradná. Lakmusovým papírkem bude Den protestu 27. listopadu.

Vyjdou-li lidé do ulic nikoli kvůli ideologii, ale po francouzsku z důvodu své tíživé finanční situace, bude muset koalice začít konat. Nebo se připravit na fatální prohru v krajských i sněmovních volbách.