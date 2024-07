Zapomeňte na okurkovou sezonu. Vláda Petra Fialy před nástupem na pravidelnou srpnovou dovolenou odpálila či přesněji řečeno ještě odpálí dvě „energetické bomby“, které v budoucích letech provětrají bankovní konta domácností a firem. A koneckonců i státního rozpočtu.

První nálož byla očekávatelná. Kabinet rozhodl o stavbě hned dvou nových jaderných bloků v Dukovanech a možných dalších dvou blocích v Temelíně. Vyhráli Jihokorejci, kteří hodně stáli o první evropskou zakázku, a tak nabídli nejlepší cenu: 200 miliard korun za každý blok. Je správné, že průmyslové Česko vsadilo na stabilní jádro a že vláda našla odvahu soutěž dotáhnout až do konce. Jenže vzápětí musíme dodat, že všechna čísla, která ohledně dvou nových Dukovanských bloků padají, jsou jen cifry na papíře, a realita může být jiná. Stačí se podívat do zahraničí, všechny stavby elektráren v Evropě se zpozdily a prodražily. A i jinak přesní Jihokorejci mírně „ujeli“ na stavbě elektrárny v Emirátech, o necelé tři roky. Rád bych věřil na český zázrak, ale nějak mi to nejde.

Až odborníci z asijské země poznají evropský systém razítek, povolení a budou jim chybět dělníci, nebudou se stačit divit. Navíc pořád ve vzduchu visí i riziko blamáže: Jihokorejská firma KHNP vede spor s americkým Westinghousem, který u soudu tvrdí, že korejských reaktor je ve skutečnosti duševním vlastnictvím Američanů a bez jejich souhlasu by se neměl stavět mimo území Koreje. Kdyby v příštím roce spor prohráli, asi půjdeme prosit do Bílého domu, nebo začneme znovu.

Premiér Fiala tvrdí, že nové bloky budou po roce 2038 vyrábět elektřinu levněji, než je dnešní cena (cca 90 eur za megawatthodinu). To je poměrně troufalý odhad, když ve vzduchu visí strašák Zelené dohody (Green Dealu), kousek vedle je válka a inflace už nám ukázala, co umí. Jediný v klidu může být polostátní ČEZ, jehož dceřiná firma bude investorem stavby. Stát bude garantovat výkupní ceny elektřiny z nové elektrárny. Když budou nízké, stát to z peněz daňových poplatníků doplatí,a když budou vysoké a nové Dukovany budou příliš vydělávat, vezme si naopak stát nadbytečný zisk. Proč vybírat daně, máme ČEZ a jeho zákazníky.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zelená sebevražda Fialovy vlády? Green Deal bude drahý, a ne že ne

Druhá a ještě větší „politicko-energetická bomba“ tohoto léta sice ještě jen doutná, ale má potenciál dostat lidi do ulic a extremisty do vlády. Kabinet totiž začíná schvalovat tři zákony, které do našeho systému zavádí prvky výše zmíněného Green Dealu. A někteří novináři už skupinu zákonů překřtili na zelený teror. Tak namátkou: po rozšíření emisních povolenek na všechna fosilní paliva by nafta či benzin mohly od roku 2027 zdražit o dvě až čtyři koruny na litr. Ve městech se má preferovat MHD, mimo jiné rozšířením zón s maximální rychlostí do 30 km/h či zdražením parkování. Výroba aut se spalovacím motorem skončí v roce 2035. Všechny nové domy od roku 2028 musejí být povinně bezemisní, ty starší se musejí do roku 2050 zrekonstruovat. Většina elektráren a tepláren má do roku 2030 skončit s uhlím (kvůli cenám povolenek to ale může být i dřív) a podíl obnovitelných zdrojů se má do pěti let prudce zvýšit z 18 na 30 procent. Nezapomínejme na to, že kvůli obnovitelným zdrojům budeme muset masivně posílit „dráty“. A to zase zaplatí lidé a firmy, a je jedno, jestli na domě budou mít solární panely, nebo ne. Dráty jsou jen jedny. Takže takový poplatek za jistič (za to, že máte rezervovanou kapacitu) v budoucnu asi nebude úplně levný.

Před novináři se premiér Fiala dušoval, že vláda nic nehodlá zdražovat. Lidem ani firmám. Tedy pokud nejde o „starší závazky“. Tady připomeňme, že Green Deal dojednala vláda s premiérem Babišem, ale nápad na emisní povolenky na benzin či pro domácnosti se evropské půdě objevil až za našeho předsednictví, které vedla stávající vláda.

Říkat, že nic nezdraží, je tedy podle mého alibismus. Co návrh, to mnohamiliardové investice. A následně logicky zdražení téměř všeho, včetně citlivých komodit, jako je třeba teplo. Stát a EU sice budou rozdávat dotace, ale ty nemusejí dostat všichni a cenu benzinu asi nikdo dotovat nebude. Například Hospodářská komora a odbory už se proti vládnímu návrhu ohradily s tím, že v dokumentech úplně chybí vyčíslení koncových cen energií včetně mezinárodního srovnání. Je to tak výbušné téma, že štěpit se budou i názory uvnitř pětikoalice. A pro opozici, včetně té zatím neparlamentní, jsou to doslova náboje zadarmo. Ostatně kdo z nás ještě před nedávnem znal stranu Motoristé a bral ji vážně. Hodně lidí si myslelo, že je to nějaký vtip.

Jestli premiér nehodlá spolu se zbytkem kabinetu spáchat „zelenou sebevraždu“, měl by rok a půl do voleb bojovat za změkčení Green Dealu. Mediálně i reálně. Nepřipustit, aby byl v Česku tvrdší než jinde, a na evropské úrovni bojkotovat nesmysly typu emisních povolenek na benzin či naftu. Pořád je šance emisní povolenky pro silniční dopravu či vytápění domácností zrušit či změkčit. A hlavně se nevytáčet a netvrdit, že nic nezdraží. Přechod na bezemisní ekonomiku prostě bude stát hodně. Původně byl Green Deal vymyšlen jako růstová strategie na zavádění moderních technologií, ale pak se z něj stala ideologie, ve které chybějí čísla o dopadech. Pojďme se vrátit na začátek a ze sytě zelené udělat zase jen světle zelenou.