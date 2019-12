A faktem též je, že ho v rozletu brzdí pomalost. Dostatečně rychle se nesoudí, nestaví, nebuduje. Recept, který Zeman nabídl, je ovšem sporný. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová už mu v minulosti vysvětlila, že žádný státní zástupce nebo soudce nemůže pracovat na politickou objednávku.

Dbát na svou pověst

Muži a ženy v taláru by ovšem sami měli dbát na to, aby jejich pověst netrpěla zbytečnými průtahy. Koneckonců Benešová si přeje, aby se šéfem Nejvyššího soudu stal Robert Fremr, který ji před dávnými lety oslnil brilantním zvládnutím kauzy vražedkyně dítěte, kdy neváhal provést důkazní řízení u vyšší instance a věc rozhodnout, aniž by se uchýlil k alibistickému justičnímu ping- -pongu. Kvalitní trestní řád, na němž se pracuje, by mohl mnohé uspíšit.

Naopak zrychlenou výstavbu bytů a dálnic vidím černě. Příprava nového stavebního práva se vleče, připomínek je víc než paragrafů samých. Navíc nejde jen o tuny betonu, ale také o jejich sociální rozměr. Mladí lidé těžko shánějí ve větších městech byt a nemohou za prací ani dojíždět, protože snazší je dojet do Berlína než ze středočeské vísky do Prahy. Bez odvážných návrhů, které se povede převést do praxe, to ale zase budou jen plané sliby. Jen připomínám, že do programu Výstavba, na nějž Babiš spolu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou hodně sázeli, se přihlásilo minimum obcí.

Miloš Zeman se také věnoval svému oblíbenému tématu, jímž jsou klimatické změny a solární baroni. Vzhledem k tomu, že vyzval všechny lidi, aby si dopřáli „bolest“ myšlení, je namístě připomenout slova odborníků, kteří mají za vědecky prokázané, že globální oteplování způsobuje do značné míry člověk svou činností. Produkujeme zkrátka tolik skleníkových plynů, že se planeta přehřívá. V Zemanem obdivované Číně to pochopili celkem rychle a po roce 2030 se chtějí stát zemí sázející na zelený průmysl. Pokud je totéž prioritou i pro EU, je to jen dobře. Což neodporuje snaze vlády prosazovat jádro jako ekologicky čistý zdroj elektrické energie.

Vlastní názor

Opoziční politici se většinově vyjádřili v tom smyslu, že hlava státu promluvila smířlivě, ale nesdělila nic nového. Na formulování výzev jsou ale především oni. Prezident má zdůrazňovat trvalé pravdy. A to včera Miloš Zeman splnil. Například touto větou: „Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat. Ti, kdo na sociálních sítích někdy zlostně nadávají, aniž by měli argumenty, nejsou partnery pro diskusi, která by měla probíhat mezi různými názorovými skupinami, a nikoho bychom z ní neměli předem vylučovat.“