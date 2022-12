Dovedu si živě představit, jakými výrazy by zasypal Petra Pavla nebo Danuši Nerudovou, kdyby váhali s odpovědí na otázku, co napsal Karel Čapek, a pak si vzpomněli jen na Válku s Mloky. „Asi jsou schopni používat jen 400 slov jako Čapkův mlok Andy,“ rýpl by si. Což je irelevantní, neboť Babišovi soupeři tak fatální nedostatky ve vzdělání a především české literatuře nemají.

Nejtěžší věcí v čele Unie pro Česko byla... Maďarsko

Na margo protřelosti v domácí i zahraniční politice Petr Pavel trefně podotkl: „Za svou diplomatickou kariéru jsem vedl více než tisíc úspěšných jednání s prezidenty, ministry, náčelníky generálních štábů, a dokonce i s králi. Miloš Zeman měl zřejmě na mysli tu 'pořádnou politickou zkušenost' se lhaním, rozeštváváním a zákulisními praktikami. To je pravda, takovou zkušenost opravdu nemám.“

Generál se ovšem mýlí v podstatné věci. Zemanovi je ukradené, zda někdo má, nebo nemá zlatou medaili za diplomacii. Potřebuje někoho, s kým by i jako důchodce mohl komunikovat, koho mentorovat a v kom by měl ochránce pro svoji dosluhující hradní partu. Jen připomínám, že tahle družina si přisvojila absurdní historku o tom, že je pomocí zařízení Agáta odposlouchávala BIS. Michal Koudelka to ve čtvrtek v příslušném sněmovním výboru vyvrátil nezvratnými důkazy.

Pěna dní: Kdo vypadne?

Likvidace nenáviděného šéfa zpravodajců se nepovedla. Ale přes spřízněného prezidenta by se leccos mohlo zkoušet dál. Přes Pavla či Nerudovou by to nešlo. Babiš má přitom šanci nepěkným spekulacím udělat přítrž. Stačí říct: „Pane prezidente, děkuji, ale o vaši podporu nestojím.“ To ovšem udělat nemůže, neboť by tím přišel možná o klíčových pět procent z třiceti, které mu aktuálně přisoudil průzkum agentury STEM.