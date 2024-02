Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Pondělní protest jeho organizátoři nazývají zemědělským, vláda pak politickým. Spanilou jízdu traktorů do metropole svolali lidé soustředění kolem webu My zemědělci. Těmi nejviditelnějšími jsou Bohumír Dufek, šéf Asociace svobodných odborů, bývalý mechanizátor živočišné výroby, a Zdeněk Jandejsek, majitel zemědělského velkopodniku Rabbit, exprezident Agrární komory a místopředseda hnutí JaSaN (Jasný signál nezávislých).

Oba muži mají tedy k půdě blízko a zároveň se pohybují ve veřejném životě s ambicí ho ovlivňovat.

Vadí jim evropská zelená politika, vysoké náklady prvovýrobců kvůli cenám energie, byrokracie spojená s čerpáním dotací, dovoz laciného obilí z třetích zemí, v nichž neplatí přísné ekologické limity. A pochopitelně nemají rádi pětikoalici, která je podle nich zralá na demisi. Ta se s jejich akcí vypořádala šmahem. „Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají např. svou podporou Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců,“ napsal včera premiér Petr Fiala na síti X.

Jeho vláda loni uvedla v život změny, které vycházejí ze Společné zemědělské politiky EU na roky 2023 – 2027. Ta je klíčem ke všemu, co se na polích a ve stájích v ČR děje. Nově nastavená redistribuční pravidla pomohou malým farmám, ale poškodí středně velké.

„Kdo má přes 800 hektarů, bude mít nejnižší přímou platbu v celé Unii. Poloviční proti německému zemědělci a třetinovou proti rakouskému,“ uvedl loni pro Ekonom Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. Ti nejsilnější by pak mohli začít menší farmy skupovat a nakonec tu zůstanou jen oni a drobní zemědělci. Je to cíl?

Jisté je, že požadavek demonstrantů na odstoupení od Green Dealu je absurdní. Bylo by to totéž jako odejít z Unie. A to je věc, která by se Kremlu nepochybně líbila. Určitě ale lze upravovat jeho parametry, zavést cla na dovoz komodit z Jižní Ameriky, zrušit DPH na dotace a omezit byrokracii.

Šéf resortu Marek Výborný v tomto smyslu zřejmě bude konat a přesvědčovat své kolegy v EU. Pokud nebudou hmatatelné výsledky brzy na stole, zemědělské organizace, jež se k pondělní akci nepřipojily, by příště už tak shovívavé být nemusely.