Koně nesmrdí, koně voní. S tím jsem vyrostla v koňské rodině. Máma jezdila drezuru, závodila a na přelomu padesátých a šedesátých let se stala přebornicí Československa. To táta měl rád klusáky… Obě mé mladší sestry (jsme tři) měly vlastní koně, jedna z nich je trochu víc country, druhá předpisově anglická.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Je to dávno, ale pamatuju si, jak mě první z mých sester Johanka kdysi, to jí bylo devět a mně dvanáct zavřela v maštali do stání s hřebcem. Poťouchlost sama. Do té doby jsem se koní bála hodně, v té chvíli jsem strachy skoro zešílela. Blízkost té obrovské hlavy s mimořádnýma očima, silných nohou a tvrdých rychlých kopyt v tom stísněném prostoru stání mě pak budila ze snů.