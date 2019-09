Dřív jsem potkala Petra Čecha, jenž vyprávěl o své rodině, a Pavla Nedvěda, který nejvíc času v rozhovoru věnoval svému prvnímu trenérovi. Od té doby vždy, když se dívám na sportovní hvězdu, pomyslím si, díky komu září.

S nimi je to totiž jako s oblohou ze země vidíte něco, co vlastně samo o sobě dávno není, co nezáří jen tak, něco, co potřebuje, aby někde jinde bylo světlo, které na ně dopadá. Ale je krásné dívat se na hvězdy a jejich umění.

A doba je zaplať pánbůh taková, že je vídat můžeme, že k nám přijíždějí odevšad hrají tenis, hrají hokej, fotbal… Někdy se dokonce naučí pár slůvek jako „Ahoj“. Vzpomeňte si na to, až se v říjnu vypravíte na fenomenální hokejový mač Chicago Blackhawks versus Philadelphia Flyers a uvidíte je zářit.

