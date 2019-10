Slyšela jsem o tom, že malí čeští hokejisté jezdí v létě trénovat do Číny. Přiznám se, že dětské cesty za sportem kamkoli sleduji s nadšením a nikdy bych za nimi nehledala politiku.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Ovšem jiná věc je zjevně ta, když vyrazí, anebo dokonce dorazí dospělí. Třeba jako teď jakýsi výběr čínských hokejistů do 20 let, kteří by mohli zamířit na olympiádu, již v roce 2022 pořádá Peking.