Nejhorší je, když rodič či manžel přebírá funkci sportovního psychologa. Kdokoli, kdo miluje svého sportovce, a přeje mu to nejlepší, totiž jen bezradně přihlíží, když se nedaří. Zpravidla neumí poradit (v drtivé většině) a umí snad jen pohladit (vždycky).

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Jenže ono to, jak víme, někdy nestačí. Když to totiž nejde, tak to nejde a musí se počkat.