Život Pavlíny Wolfové se sportem: Mlátičky a matky

Nezajímám se o profesionální rváče. Dívám se na filmy o nich, ale živě bych je sledovat nechtěla. Na druhou stranu je fakt, že různé způsoby boje muže proti muži zjevně táhnou, a jak to vidím já, inspirují, provokují je to prostě návrat do dob, kdy se muži rvali, lovili a svoje vyvolené unášeli. Byly to doby přehledné. Jenže někdy se na příběhy těch slavných a hodně bohatých chlápků (ať těch, co soupeřům ukusují uši, nebo je jen prostě knokautují) dívám pohledem matky.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové